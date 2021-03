Tornano a fare punti Spezia e Benevento, che si dividono la posta in palio nella gara che apre il 26° turno della Serie A 2020-2021. Al Picco finisce 1-1 in virtù delle reti di Gaich e Verde. I liguri dopo la sconfitta in casa della Juventus riprendono la corsa verso la salvezza mentre per la squadra campana sono dieci le gare senza vittorie e oggi si sono presentati in Liguria senza Insigne e Schiattarella, esclusi dai convocati dopo la lite in allenamento. Viaggio ancora a braccetto le due neopromosse, che si attestano al 14° posto della classifica con 26 punti.

Lo Spezia è partito meglio ma Nzola e Gyasi non sono stati molto freddi, e fortunati, al momento della battuta a rete. Poco dopo la metà del primo tempo il Benevento si è portato in vantaggio con Adolfo Gaich, che ha raccolto un passaggio in profondità di Nicolas Viola e ha battuto Zoet sul primo palo dopo aver dribblato il suo diretto marcatore. Prima rete in Serie A per il centravanti argentino, arrivato nel mercato di gennaio dal CSKA Mosca, al primo tiro nello specchio della porta effettuato.

Nel secondo tempo lo Spezia è ripartito a testa bassa e dopo diversi tentativi il pareggio dei bianconeri lo ha firmato Daniele Verde, che ha raccolto un salvataggio sulla linea della difesa del Benevento e ha scaraventato la palla in rete da centro area. Prima e dopo il gol del pareggio Gyasi e Erlic hanno fatto tremare la traversa di Montipò per due volte, portando a 14 il conto stagionale dei liguri. Primo pareggio nella storia tra Spezia e Benevento, che nei precedenti non avevano mai chiuso con il segno "X" i 90′.

Il tabellino di Spezia-Benevento

RETI: 24′ Gaich, 70′ Verde.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Terzi (46′ Marchizza), Bastoni (46′ Erlic); Sena, Ricci, Estevez (64′ Maggiore); Gyasi, Nzola (57′ Farias), Verde (85′ Galabinov). Allenatore: Italiano.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia (85′ Caldirola), Glik, Barba; Improta, Hetemaj, Viola, Ionita (85′ Dabo), Tello; Caprari (77′ Sau), Gaich (59′ Moncini). Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Francesco Fourneau.