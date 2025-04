video suggerito

Venezia-Milan, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Venezia-Milan e una delle due partite di Serie A, delle 12:30 di oggi domenica 27 aprile. La gara, valida per la 34a giornata, sarà trasmessa in esclusiva sia in TV sia in streaming da DAZN. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

Venezia-Milan è una delle gare che si disputano oggi, domenica 27 aprile, valida per la 34a giornata di Serie A, in programma alle 12:30 e in diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN.

Per i lagunari rischia di trattarsi della classica ultima spiaggia visto che oramai mancano una manciata di partite alla fine della stagione e la classifica è più che difficile: lagunari terzultimi a un punto dalla zona salvezza cui si è avvicinata approfittando della caduta libera di un Empoli oggi penultimo. Contro i rossoneri di Conceiçao sarà difficilissimo fare punti ma Di Francesco proverà a prolungare la scia di imbattibilità che perdura oramai da tre partite consecutive. Il Milan dovrà invece giocare per l'orgoglio: lontanissimo da ogni posizione utile per entrare nelle prossime coppe europee (attualmente a 6 punti dalla Roma, sesta) il club rossonero ha l'obbligo di onorare la trasferta cancellando l'ultimo amarissimo KO di San Siro contro l'Atalanta.

Partita: Venezia-Milan

Orario: 12:30

Dove: Stadio Euganeo

Quando: domenica 27 aprile

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 34a giornata di Serie A

Venezia-Milan, dove vederla in diretta TV: l'orario

A Venezia oggi è ospite il Milan per un match che si potrà seguire in esclusiva solamente attraverso il servizio offerto da DAZN. Su una Smart TV, collegata ad internet via wireless o con console di gioco (PlayStation o XboX), sarà possibile assistere alla partita grazie all'abbonamento a DAZN. Calcio d'inizio previsto per le 12:30

Dove vedere Venezia-Milan in diretta streaming

Anche in streaming la diretta di Venezia-Milan è affidata a DAZN che ne detiene l'esclusiva totale. Per usufruire del servizio su pc basta andare sul portale e accedere tramite il proprio abbonamento attivo oppure utilizzando l'app per vedere la gara sui dispositivi mobili.

Venezia-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Nessun problema particolare di formazione per Di Francesco che conta in rosa 4 giocatori diffidati che schiererà in partita senza pensare alle possibili conseguenze. Per il tecnico dei lagunari, dunque, classico 3-5-2 a riconfermare uomini e assetto del pareggio di Empoli. In attacco verso la riconferma del duo Gytkjaer-Busio con Oristanio che dovrebbe partire dalla panchina. Per Conceiçao prudenza sui tre diffidati, Bondo, Hernandez, Leao ma con gli ultimi due che non saranno risparmiati in campionato. In attacco, potrebbe ripresentare Jovic in mezzo al tridente anche se scalpitano Abraham e Gimenez.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Cande, Idzes, Marcandalli; Ellertsonn, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Perez, Zerbin; Gytkjaer, Busio.

MILAN (3-4-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao