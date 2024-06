Venezia-Cremonese dove vederla oggi in TV e streaming, le formazioni della finale playoff di Serie B

video suggerito

Venezia-Cremonese è la finale di ritorno dei playoff di Serie B in programma oggi domenica 2 giugno alle ore 20:30. Diretta TV e streaming su DAZN e Sky, non in chiaro. Dopo il risultato dell'andata la squadra di Vanoli e quella di Stroppa si giocano tutto negli ultimi minuti della stagione. In caso di parità dopo i supplementari a passare il turno sarà il Venezia che ha fatto più punti in campionato. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Partita: Venezia-Cremonese

Dove: stadio Penzo, Venezia

Quando: domenica 2 giugno 2024

Orario: 20:30

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta Streaming: DAZN, Sky-Go, Now

Competizione: Serie B, ritorno della finale dei playoff

Dove vedere Venezia-Cremonese in diretta TV

Dove vedere Venezia-Cremonese in TV? La partita di ritorno della finale dei playoff di Serie B, si potrà vedere in TV su DAZN, tramite l'app utilizzabile su Smart TV, oppure grazie ad appositi dispositivi su televisori tradizionali. Diretta anche su Sky, e in particolare sui canali Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport (251).

Venezia-Cremonese, dove vederla in streaming

La partita tra Venezia e Cremonese si potrà vedere in diretta streaming su DAZN per gli abbonati alla piattaforma. Anche gli utenti Sky potranno seguire la partita sull'app loro dedicata ovvero Sky GO. Nessun diretta in chiaro.

Serie B, le probabili formazioni di Venezia-Cremonese

Le probabili formazioni di Venezia-Cremonese vedono i lagunari con il 3-5-2. Pierini e Pohjanpalo, tandem offensivo dei lagunari, con Candela e Zampano sulle corsie. Cremonese in campo con lo stesso modulo e Vazquez a sostegno di Coda che sarà la prima punta. Ecco le probabili formazioni:

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Lella, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. All. Vanoli.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Antov; Vazquez, Coda.