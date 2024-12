Venezia-Como 2-2 col brivido: al 90′ annullata la rete della vittoria ai lagunari per fuorigioco

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Un pareggio a suon di gol nella tormenta del Penzo tra Venezia e Como: 2-2 con le reti di Nicolussi-Caviglia e Oristanio per i padroni di casa. Un'autorete di Candela e la rete di Belotti per gli uomini di Fabregas che nel finale rischiano il KO: il VAR al 90′ annulla il gol partita segnato ancora da Nicolussi-Caviglia per fuorigioco.

Al Penzo scontro salvezza tra l'ultima in classifica e il Como in caduta libera: punti pesanti con le due squadre che provano a confrontarsi per superarsi e prendersi l'intera posta in palio in un confronto giocato a testa alta e con lo spettacolo e i colpi di scena che la fanno da protagonisti. Così il primo acuto arriva dopo solo 17 minuti con Nicolussi-Caviglia che prova il tiro che diventa imprendibile per Reina con deviazione fortuita di Pohjanpalo per l'1-0 che apre le danze di un match che resta apertissimo, dopo essere stato convalidato dal VAR.

Il primo tempo non ha ulteriori sussulti anche per merito dei lagunari che ottimizzano il vantaggio addormentando la gara e un Como che prima dell'intervallo non trova mai la bia del gol. Che arriva però a inizio di ripresa quando a infilare la propria porta è Candela: Stankovic nulla può e pareggio ristabilito, con l'equilibrio che resta padrone però ancora per poco. Perché proprio nel secondo tempo accade quasi di tutto. Prima è il Como a gustarsi il vantaggio ribaltando la situazione: ci pensa il "Gallo" Belotti scelta da Febregas titolare al posto di Cutrone. Gioia lariana che dura però pochissimo perché ci pensa Oristanio – direttamente da corner – a riportare la situazione in parità sul 2-2.

Ma le emozioni non sono finite perché il finale è a dir poco pirotecnico con il Venezia che prova il forcing conclusivo per prendersi i tre punti in palio e provare a staccare il biglietto della vittoria dopo 4 sconfitte consecutive. Così poco prima del 90′ ci pensa ancora Nicolussi-Caviglia a sferrare il tiro violentissimo da fuori area che stampa la palla del 3-2. Solo per qualche istante perché il VAR richiama tutti e dopo un lungo check viene annullata la rete per un fuorigioco ad inizio azione.