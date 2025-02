Vanoli confessa di essersi emozionato vedendo Willie Peyote a Sanremo: “Avevo la pelle d’oca”

video suggerito

Bologna-Torino aprirà la 25esima giornata di Serie A. Il match del Dall'Ara, terra di artisti e protagonisti della musica italiana come Lucio Dallo, Francesco Guccini, Gianni Morandi, Luca Carboni e Cesare Cremonini – solo per citarne alcuni – si giocherà domani, venerdì 14 febbraio, nella serata di San Valentino e soprattutto nel penultimo giorno del Festival di Sanremo 2025. Un tema toccato anche nella conferenza stampa della vigilia tenuta da Torino in cui l'allenatore, Paolo Vanoli, è stato chiamato a rispondere anche a una precisa domanda sulla kermesse canora.

Il Torino è infatti salito sul palco dell'Ariston grazie all'esibizione di Willie Peyote. Il cantante 39enne di Torino ha presentato il brano ‘Grazie ma no grazie' presentandosi nella prima serata con le scarpe col simbolo del Toro. Nella seconda serata poi le due coriste erano vestite di granata sottolineando ancora con forza la sua fede calcistica. Un momento che Vanoli ha potuto vedere e che gli ha provocato grande emozioni come da lui stesso ammesso in sala stampa quest'oggi: "Ti posso dire? Mi ha fatto venire anche la pelle d'oca".

L'allenatore granata, allontanandosi un attimo dal tema calcistico e dalla sfida di domani contro la squadra di Vincenzo Italiano, ha parlato proprio di Willie Peyote: "Facciamo il tifo per lui, sono un fan del Festival e nonostante ci fossero le partite (Juventus, Atalanta e Milan in Champions ndr) facevo un po' di zapping e lui mi ha emozionato e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo". A questo punto l'allenatore dei granata si sofferma ulteriormente sulla performance del cantante torinese svelando di aver apprezzato tantissimo ciò che ha mostrato sul palco.

L'augurio di Vanoli a Willie Peyote: "Facciamo il tifo per lui"

"Ti posso dire? Mi ha fatto venire anche la pelle d'oca perché è la testimonianza per l'ennesima volta della fortuna e dell'orgoglio che ho nell'allenare questa squadra – sottolinea Vanoli -. Bellissime le due coriste vestite di granata, bellissime le scarpe di Willie, ed è bella anche la canzone". E poi il suo personalissimo augurio in vista di questo rush finale di Sanremo e anche del campionato: "So che è un grandissimo tifoso e che è sempre in curva e faremo di tutto per dargli quelle soddisfazioni che ci ha dato lui a Sanremo. Gli facciamo un grande in bocca al lupo".