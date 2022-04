Van Gaal non se l’aspettava, le lacrime dopo l’annuncio della malattia: “Mi avete emozionato” Louis van Gaal dopo aver annunciato di lottare contro un cancro alla prostata ha dato le ultime notizie sulle sue condizioni di salute, dimostrandosi emozionato per l’affetto ricevuto.

Come sta Louis van Gaal? Quali sono le ultime notizie sulle sue condizioni di salute, dopo l'annuncio della malattia? L'allenatore olandese che ha lasciato senza parole il mondo del pallone, rivelando di essere alle prese con una forma aggressiva di cancro alla prostata, continua a combattere come un leone. Ha trasferito la sua mentalità offensiva, che lo ha contraddistinto durante tutta la sua carriera, anche in questa nuova difficile "partita" e le ultime notizie sembrano confortanti. È stato proprio il commissario tecnico dell'Olanda a rilasciare un aggiornamento sul suo stato di forma, raccontando anche l'emozione per l'eccezionale affetto ricevuto nell'ultima settimana.

Nella sua eccezionale carriera van Gaal ha vinto sette campionati, quattro Supercoppe, una Coppa Uefa, una Champions, due Supercoppe europee e una Coppa Intercontinentale, allenando nei più prestigiosi tornei come confermano le esperienze all’Ajax, al Barcellona, al Bayern e allo United. Proprio alla vigilia dei Mondiali da selezionatore dell'Olanda, che inizieranno con le sfide a Senegal, Ecuador e Qatar, il classe 1951 ha parlato pubblicamente della sua malattia, che lo ha costretto già ad un intervento chirurgico e a diverse sessioni di radioterapia, ben 25. Nessun passo indietro e nessuna voglia di mollare per van Gaal che dopo la rassegna iridata lascerà il posto a Koeman.

L'esperto manager ha spiegato che le cure sostenute finora, hanno avuto riscontri positivi: "Ho aspettato cinque o sei mesi per vedere se avessero avuto effetti e così è stato". Come sta vivendo questa difficile esperienza van Gaal? Louis ha trasferito la sua competenza calcistica e il suo approccio anche alla battaglia contro il cancro: "È una questione di ‘allenamento' per tutto". Nell'ultima uscita ai microfoni di NOS per l'anteprima del suo film "Louis" ad Amsterdam, il ct dell'Olanda ha ulteriormente rasserenato tutti, con poche parole ma improntate all'ottimismo: "Ora deve solo migliorare ma è solo questione di tempo".

Quello che ha davvero spiazzato van Gaal è stato l'eco che ha avuto il suo annuncio. Il mister ha ricevuto una marea di messaggi d'affetto, e non se l'aspettava assolutamente. Durante la sua carriera, van Gaal si è contraddistinto anche per un carattere spesso spigoloso, che lo ha portato a contrasti anche schietti e duri con giocatori, colleghi e giornalisti. Questa volta però tutti sono dalla sua parte: "Non avrei mai pensato che avrebbe avuto un tale impatto nel mondo. Lo trovo fantastico. Mi emoziono, ho le lacrime agli occhi ma mi dà anche energia che così tante persone si prendano cura di me". E adesso speriamo di ricevere ulteriori buone notizie.