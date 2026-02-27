Valentin Carboni subisce un altro bruttissimo infortunio, il suo 2026 è finito: stop di otto mesi
Brutte notizie per Valentín Carboni. Il giocatore argentino di proprietà dell’Inter, attualmente in prestito al Racing Club, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro: un infortunio pesantissimo che rischia di chiudere in anticipo il suo 2026.
La notizia arriva dall’Argentina, dove il classe 2005 si era trasferito nel mercato di gennaio per trovare maggiore continuità dopo la prima parte di stagione trascorsa al Genoa. L’accordo tra i due club prevede il prestito fino al termine dell’anno solare, ma i tempi di recupero, stimati in almeno otto mesi, rendono molto probabile un rientro soltanto tra novembre e dicembre.
Carboni aveva collezionato cinque presenze nell’ultimo mese prima di fermarsi, con l’ultima apparizione datata 14 febbraio contro il Banfield. A questo punto, quella potrebbe essere stata la sua ultima gara con la maglia del Racing.
Per il giovane attaccante, sbarcato in Argentina a gennaio per ritrovare continuità dopo un precedente stop, si tratta di un durissimo colpo. L’infortunio, infatti, compromette seriamente le sue possibilità di rientrare nel giro della nazionale argentina in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali. È la seconda grave lesione al ginocchio dopo quella subita nel 2024: un nuovo ostacolo pesantissimo nel percorso di crescita di uno dei talenti più promettenti della sua generazione.
Ora un nuovo infortunio lo costringe a ripartire ancora una volta da zero, dopo aver ritrovato fiducia anche grazie al gol decisivo segnato con l’Inter al Mondiale per Club contro gli Urawa Reds. Una stagione sfortunata che rallenta il percorso di crescita di uno dei prospetti più promettenti del vivaio nerazzurro.