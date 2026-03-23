Depay sorpreso col telefono in panchina: lo staff del Corinthians interviene subito, è vietato

Memphis Depay finisce al centro dell’attenzione durante la sfida tra Corinthians e Flamengo, non solo per l’infortunio ma anche per un episodio insolito avvenuto in panchina. L’attaccante olandese, impegnato nel match di campionato brasiliano terminato 1-1 domenica, è stato costretto a lasciare il campo già al 22′ a causa di un problema alla coscia destra. Al suo posto è entrato Rodrigo Garro. Dopo essere rientrato negli spogliatoi per le cure e la doccia, Depay è tornato a seguire la gara dalla panchina insieme ai compagni.

Durante il secondo tempo, però, è stato notato mentre utilizzava il cellulare, comportamento vietato dal regolamento. Due membri dello staff tecnico sono intervenuti immediatamente per richiamarlo all’ordine, invitandolo a riporre lo smartphone. Il giocatore ha quindi obbedito, mettendolo via senza ulteriori proteste.

Al termine della partita, Depay sui social ha chiarito l’accaduto spiegando le ragioni del suo gesto: "Per essere chiari, la mia telefonata è servita esclusivamente a comunicare con lo staff medico della nazionale olandese in quel momento". Ha poi aggiunto: "Ho lasciato (lo spogliatoio per andare in panchina) per mostrare il mio sostegno alla squadra, quando avrei potuto rimanere nello spogliatoio con il mio infortunio. Sono anche deluso dal risultato della partita. Continuiamo a lavorare per giorni migliori".

Leggi anche Davide Ancelotti torna da papà Carlo CT del Brasile, il Botafogo resta solo un triste ricordo

Depay sorpreso con il telefono in panchina, lo staff del Corinthians lo richiama subito: è vietato

Il regolamento della Federazione calcistica brasiliana vieta espressamente l’utilizzo di dispositivi elettronici durante le partite. In particolare, "Ai giocatori, compresi i sostituti, i giocatori sostituiti e i giocatori espulsi, non è consentito utilizzare apparecchiature elettroniche o sistemi di comunicazione, salvo quando sia autorizzato un sistema elettronico di monitoraggio e valutazione delle prestazioni (SEDM)".

Nel frattempo, Depay resta nel giro della nazionale olandese: convocato dal commissario tecnico Ronald Koeman, raggiungerà il ritiro di Zeist per preparare le prossime amichevoli contro Norvegia ed Ecuador.

Dopo l’arrivo al Corinthians nel settembre 2024, al termine dell’esperienza con l’Atlético Madrid, l’attaccante ha vissuto una stagione positiva nel 2024-2025, mentre nell’annata successiva ha faticato maggiormente, con un rendimento sotto le aspettative. Anche il club brasiliano, dopo otto giornate, occupa attualmente una posizione di metà classifica.