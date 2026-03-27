L’Ucraina subisce un furto da migliaia di euro in hotel e dopo poche ore viene eliminata dai Mondiali

Prima del playoff con la Svezia, i calciatori dell’Ucraina hanno subito la mai gradita visita dei ladri che dall’albergo di Benidorm hanno portato via oggetti di lusso, orologi e denaro.

Quanto tutto ‘deve' andare storto c'è poco da fare, ci si può solo dannare l'anima. L'Ucraina sperava di tornare ai Mondiali, ma è stata travolta dalla Svezia nella sua semifinale dei playoff. Come non bastasse nell'albergo di Benidorm alcuni calciatori e un membro dello staff tecnico sono stati derubati. La nazionale ucraina si trovava in Spagna dove, in campo neutro, ha squadra svedese, che ora si appresta a giocare la finale con la Polonia.

Furto alla nazionale dell'Ucraina prima del playoff con la Svezia

Sul campo è stata una disfatta vera, Gyokeres ha realizzato una tripletta ed ha permesso alla sua squadra di vincere contro l'Ucraina, che giusto nel finale è riuscita almeno a rendere meno pesante il passivo. La vigilia del playoff è stata complicata per l'Ucraina che ha subito la visita dei ladri nell'albergo di Benidorm, località turistica scelta per preparare l'incontro disputatosi a Valencia. Secondo quanto riportato da un giornalista ucraino di ritorno da un allenamento calciatori e staff hanno scoperto che i malviventi si erano introdotti in albergo, dove sono stati rubati orologi e diversi oggetti di lusso, dal valore di migliaia di euro, oltre a del denaro contante, parte di un collaboratore del CT Rebrov.

I malviventi hanno preso orologi, oggetti di lusso e denaro

Il giornalista Igor Burbas ha fatto sapere che la nazionale dell'Ucraina è stata derubata: "Sconosciuti si sono introdotti nelle stanze e hanno derubato i giocatori e lo staff tecnico predandoli di denaro, oggetti di lusso e orologi per un valore di migliaia di euro". Burbas fa anche i nomi, tra i derubati, di Alberto Bosch, assistente del selezionatore Rebrov. Ma pare che tra i derubati ci sia anche il portiere Trubin, che con il Benfica ha segnato un gol in Champions League.