Valadéz vince un reality show e debutta in campionato: il Messico ha il suo 'Campioni, il sogno' Yostin Valadéz ha debuttato con il Mazatlán nella Liga MX dopo aver vinto il reality show calcistico di TV Azteca, DBUT FC.

Giornata storica per il calcio professionistico in Messico perché nella notte c'è stato il debutto nel massimo campionato di calcio di Yostin Valadez con la maglia del Mazatlan. Perché è una notizia così importante? Perché questo 22enne è diventato famoso qualche mese fa per aver vinto il reality show della TV Azteca, DBUT FC: essersi classificato primo in questo programma gli ha l’opportunità di esordire in una squadra della Liga MX.

Il giovane messicano è sceso in campo al minuto 91 della partita che ha visto la sua squadra giocare contro il Puebla, che si è conclusa con un punteggio favorevole per 3-2 gli avversari. La sconfitta della sua squadra, però, non poteva fermare la felicità di Valdez.

Al fischio finale il vincitore del reality show si è diretto verso gli spalti dell'Estadio Cuauhtémoc di Puebla per festeggiare con la sua famiglia il suo sogno: debuttare come calciatore professionista nella massima categoria del paese.

Il Mazatlan si è congratulato con il suo giocatore dopo aver fatto il suo debutto in squadra: “Dal DBUT FC al Messico e al mondo. Benvenuto nella Liga MX, Yostin".

La squadra è ultima in classifica, con quattro sconfitte in cinque partite giocate, e nel post-match è stato chiesto all'allenatore Ismael Rescalvo perché inserire Valdez in un momento in cui la squadra doveva recuperare: "Lo avevo visto bene in allenamento e avevo bisogno di presenza fisica in area". La risposta non ha convinto e c'è chi pensa che abbia giocato questa carta perché gli è stato imposto o per provare a offuscare l'ennesima gara persa.

Cos’è DBUT FC? È il primo reality show sul calcio proposto in Messico. La TV Azteca dà la possibilità ai giovani di realizzare il sogno di diventare un calciatore professionista: questa trasmissione dura 12 settimane con 36 ‘debuttanti’, 18 uomini e 18 donne, che vengono ospitato in una casa e diviso in due squadre, i Krakens e i Cañoneros. Yostin Valadéz è il vincitore dell’edizione 2023 che si è concluso a dicembre. Siamo, quindi, di fronte alla versione messicana di ‘Campioni, il sogno‘ che abbiamo visto anche in Italia in onda sulle reti Mediaset per due edizioni, tra il 2004 e il 2006.