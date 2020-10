Sbaglia intervento e causa un gol clamoroso. I compagni di squadra lo pestano a morte

Churchill Owaci, 22 anni, è stato pestato a sangue dai compagni di squadra per aver causato un gol e giocato male. Il difensore, che la sera prima aveva fatto tardi e bevuto un po’ troppo, era andato in campo visibilmente fuori condizione. Dopo il match nello spogliatoio è scoppiata la rissa sfociata in tragedia.