Uno streamer gioca titolare nel campionato argentino contro il Velez: viene sostituito dopo 50 secondi Spreen fa il suo esordio nel massimo campionato di calcio argentino nel corso della sfida tra Deportivo Riestra e Velez. Il noto streamer viene poi sostituito dopo poco più di 50 secondi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Nella formazione titolare del Deportivo Riestra contro il Velez c'è anche Spreen. Si tratta di uno streamer che vanta qualcosa come più di 5 milioni di follower su Instragam con un canale Youtube da 8 milioni di iscritti. La sua presenza in campo in una partita ufficiale valida per il massimo campionato di calcio argentino ha stupito e innervosito il pubblico. Il 24enne argentino con tanto di fascia tra i capelli per iniziare la sfida, viene schierato in attacco ma la sua partita dura poco più di 50 secondi. Il tempo di un'apparizione e via.

L'immagine ha fatto il giro del mondo e tanti si interrogano se si sia realmente superato il limite in questo caso. "Il calcio argentino ha toccato il fondo" grida qualcuno sui social commentando quanto visto. In effetti è sorprendente come Spreen sia riuscito a farsi tesserare e il club abbia anche accettato di sprecare una sostituzione pur di concedergli questa passerella pari a meno di un minuto. Due mesi fa Iván Buhajeruk – nome reale di Spreen – fu tesserato dal Deportivo Riestra ma nessuno si sarebbe mai aspettato di vederlo in campo.

Vedere uno youtuber giocare una partita di calcio ufficiale è sicuramente storia. Nessuno aveva mai superato questa frontiera. Spreen di fatto si era allenato solo nell'ultima settimana per poi scendere in campo contro il Velez, una squadra di tutto rispetto. Non ha toccato nemmeno un pallone ma ha giusto provato il brivido di condividere per un attimo il campo con i campioni del calcio argentino prima di tornare in panchina seguito da una telecamera personale piazzata a bordo campo.

Chi è Spreen e come è diventato famoso nel tempo

L'idea di farlo scendere i campo è senza dubbio una trovata di marketing dato che Spreen è anche il fondatore di un marchio di bevande energetiche sponsor del club. Lo streamer è diventato famoso soprattutto durante la pandemia condividendo video su video durante le sue dirette ai videogiochi. È diventato famoso poi anche per essere salito sul famoso obelisco di Buenos Aires. Insomma, Spreen è conosciuto al mondo dei gamer, al mondo online ma di certo non a quello del calcio che non si aspettava di certo di poterlo vedere giocare una partita ufficiale.