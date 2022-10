Un’inchiesta sconvolge il calcio femminile USA: “Abusi sessuali sistemici, risultati strazianti” La Federazione ha reso noti i risultati di un’inchiesta che ha fatto emergere un sistema diffuso di abusi sessuali, con protagonisti allenatori e dirigenti.

A cura di Marco Beltrami

La Nazionale femminile USA vince il titolo nel 2019

Il proverbiale vaso di Pandora è stato scoperchiato. L'US Soccer Federation, ovvero l'organo ufficiale di regolamentazione e di governo dell'attività calcistica degli Stati Uniti d'America, ha pubblicato in queste ore i risultati di un'inchiesta-indagine letteralmente scioccante. In questo rapporto sono evidenziate cattive condotte, molestie, abusi e aggressioni sessuali nel mondo del calcio professionistico femminile degli Stati Uniti.

L'indagine è stata portata avanti da Sally Q. Yates dopo alcuni reportage dell'autunno 2021 che hanno mostrato il lato oscuro del panorama calcistico della USSF e della NWSL (ovvero i vertici del principale campionato professionistico di calcio femminile degli Stati Uniti d'America). L'inchiesta si basa su interviste su larga scala a oltre 200 giocatrici, allenatori, proprietari e addetti ai lavori attuali e del passato dei massimi organi calcistici femminili.

Il documento di 173 pagine, fornice ulteriori dettagli sul comportamento di dirigenti, tecnici e figure dirigenziali che hanno creato e mantenuto un ambiente, in cui gli abusi definiti "sistemici", potevano prosperare per la mancanza di considerazione e risposte alle denunce delle calciatrici. Nel comunicato si legge: "La US Soccer Federation ha compiuto un importante passo avanti nell'intraprendere questa indagine indipendente e mantenendo la sua promessa di trasparenza pubblicando il rapporto. La nostra indagine ha rivelato che gli abusi nella NWSL non riguardano semplicemente una squadra, un allenatore o un giocatore. Non si tratta nemmeno solo della Lega".

Il quadro che ne emerge è davvero preoccupante: "Gli abusi nella NWSL sono radicati in una cultura più profonda nel calcio femminile che normalizza l'allenamento verbalmente offensivo e offusca i confini tra allenatori e giocatori. I giocatori che si sono fatti avanti per raccontare le loro storie hanno dimostrato un grande coraggio. È giunto il momento che le istituzioni che li hanno delusi in passato ascoltino i giocatori e mettano in atto le significative riforme che i giocatori meritano". L'inchiesta ha rivelato inoltre che molti tecnici, anche di primo livello oltre alle molestie hanno commesso "prediche degradanti, manipolazioni e ritorsioni contro coloro che hanno tentato di farsi avanti".

Proprio per questo e sulla base dei risultati definiti "strazianti e profondamente preoccupanti", sarà allestita una task force, e un comitato speciale nel consiglio d'amministrazione della federazione. Cindy Parlow Cone, presidente del calcio degli Stati Uniti ed ex membro della squadra nazionale femminile ha dichiarato: "L'abuso descritto è imperdonabile e non ha posto in nessun campo di gioco, in nessuna struttura di allenamento o posto di lavoro. In qualità di organo di governo nazionale per il nostro sport, US Soccer è pienamente impegnata a fare tutto ciò che è in suo potere per garantire che tutti i giocatori – a tutti livelli: abbiano un luogo sicuro e rispettoso per imparare, crescere e competere. Stiamo intraprendendo azioni immediate e convocheremo i leader del calcio a tutti i livelli in tutto il Paese per collaborare alle raccomandazioni in modo da poter creare -cambiamento duraturo in tutto l'ecosistema del calcio".