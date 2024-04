Clima da profondo inverno in Svizzera, gara interrotta dopo soli 5 minuti: campo subito impraticabile

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

E' durata solamente cinque minuti la partita valida per il massimo campionato svizzero tra Zurigo e San Gallo nel pomeriggio di domenica 21 aprile: una fitta nevicata ha costretto il direttore di gara ad interrompere poco dopo il via la gara per il terreno ben presto diventato impraticabile e scatenando le ovvie polemiche per averla iniziata in condizioni già più che critiche. Solamente dopo l'intervento di decine di spalatori, si è potuto riprendere regolarmente il gioco.

Situazione al limite del surreale in Svizzera dove nel match Zurigo-San Gallo valido per la 33a giornata della Super League svizzera si è presa una decisione che ha subito innescato le classiche polemiche: malgrado le avverse condizioni metereologiche, si è deciso comunque di iniziare l'incontro per fermarlo dopo solo 5 giri di orologio, rendendosi conto dell'impraticabilità del campo. Così, le due squadre sono state obbligate a far rientro negli spogliatoi in attesa che la situazione migliorasse e si potesse proseguire la gara.

Il pubblico del Letzigrund Stadion di Zurigo l'ha presa sufficientemente bene quando l'arbtro del match di campionato, il signor Tschudi, al 5° minuto di gioco ha prima richiamato le due squadfre a centrocampo e poi, dopo un veloce confronto con i rispettivi capitani e i funzionari della Lega calcio svizzera, ha deciso per l'abbandono del campo per impraticabilità. Cori, canti, slogan dalle tribune da parte dei tifosi che hanno provato a scaldarsi nella gelida primavera svizzera in attesa di capire se avrebbero potuto proseguire a vivere una domenica di pallone.

In campo sono apparsi decine di spalatori che si sono dati da fare mentre la nevicata non ha cessato di cadere, obbligando a prolungare la sospensione del match che si è protratta per oltre 15 minuti. Solamente dopo che il manto erboso è stato ripulito dalla coltre bianca e il tempo ha avuto clemenza, Zurigo e San Gallo hanno rifatto ingresso in campo potendo riprendere la partita: dal 6′ minuto e sul risultato di 0-0.