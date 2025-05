video suggerito

Una voce misteriosa in sala VAR durante Barcellona-Real Madrid: “Meno male…”. Scandalo in Spagna La federazione spagnola ha diffuso l’audio dalla sala Var durante la on-field-review dell’arbitro del Clasico, Barcellona-Real Madrid. La ricostruzione del dialogo controverso. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Barcellona ha vinto 4-3 il Clasico contro il Real Madrid e messo le mani sul titolo nella Liga. La gioia dei blaugrana è stata incontenibile, quasi una vendetta rispetto alle allusioni rimbalzate dagli ambienti blancos sulle bende ai polsi dei catalani, ma non sono mancati veleni e polemiche a causa di alcuni episodi arbitrali controversi.

Il dialogo controverso sul gol annullato a Fermin Lopez

Uno di questi ha destato scalpore non tanto per la decisione né per quanto s'è visto ma per una strana espressione che s'è sentita in sottofondo in sala Var mentre gli ufficiali di gara rivedevano al monitor l'azione. E se è apparso palese perché è stata annullata a Fermin Lopez la rete del 5-3 (aveva controllato la palla col braccia, sia pure involontariamente, traendone vantaggio) quel che ha sorpreso è stato un "grazie al cielo" proveniente alla cabina di regia. Quell'audio ha avuto un effetto devastante.

Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid di ieri è terminato 4-3 per i blaugrana. Ma non sono mancate le polemiche arbitrali, specialmente per alcuni episodi. Uno di questi ha riguardato la rete annullata a Fermin Lopez nell’ultimo minuto di gara; il calciatore spagnolo aveva stoppato il pallone con la mano prima di smarcarsi e tirare in porta. Tuttavia, a fare scalpore è stato un audio proveniente dalla sala Var. Lì c'è l'arbitro Juan Martínez Munuera: è lui che ha avvisato il direttore di gara sul rettangolo verde, Alejandro Hernández Hernández, che quel gol andava annullato perché viziato da un tocco di braccio non visto forse a velocità normale e per la posizione stessa dei giocatori.

Leggi anche Il Barcellona ribalta il Real Madrid nel Clasico che vale il titolo con l'ennesima, straordinaria rimonta

La voce misteriosa nell'audio dalla sala Var

Cosa c'è di strano in quella conversazione? Il caso è scoppiato subito dopo che la RFEF (la federazione spagnola) ha reso pubblico il dialogo nel corso della on-field-review, al termine della quale il fischietto mimerà come da protocollo la mancata convalida del gol. Al secondo 37 si sente una voce misteriosa che dice "grazie al cielo". La ricostruzione dello scambio di battute ha fatto infuriare i tifosi del Barcellona, di seguito i passaggi salienti della sequenza.

Martínez Munuera: "Ascoltami, Alex. Abbiamo appena individuato una mano, ok? Vieni a vederla, per favore". Una voce sconosciuta: "È alta, meno male…. Sì, sì, assolutamente". Hernández Hernández: "Okay, perfetto. Vai avanti, colpisce la sua mano, sì. La palla sta per uscire e ora fammi un tiro largo così posso vedere tutta l'azione, vedere come finisce. Ok, perfetto, la mano è chiaramente alzata. Annullo il gol".