Una veggente aveva previsto tutto: “Shakira sorprenderà Piqué mentre la tradisce” Dal passato spunta una profezia pronunciata quando l’amore tra Gerard Piqué e Shakira sembrava a prova di tutto. Una famosa veggente aveva visto il futuro.

Shakira da qualche ora ha rotto il suo silenzio sui social dopo aver annunciato sabato scorso la sua separazione da Gerard Piqué dopo una relazione durata 12 anni e cominciata fiabescamente sulle note di ‘Waka Waka' all'epoca dei Mondiali in Sudafrica. Le favole finiscono, per quanto possano essere coperte di polvere magica e spinte dal soffio di chi spera che durino per sempre: i fan della cantante colombiana e i tifosi del giocatore del Barcellona si sono dovuti arrendere alla dura realtà.

"Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione", è stato il freddo comunicato dietro il quale ci sarebbe una crisi che dura da mesi, esplosa allorquando la 45enne di Barranquilla avrebbe scoperto il tradimento di lui con una studentessa ventenne. Non c'è niente di privato nell'ultimo post su Instagram della cantante: ha postato un video di se stessa che balla insieme ai co-protagonisti del suo nuovo spettacolo Dancing With Myself: Nick Jonas e Liza Koshy.

Il post arriva dopo che Shakira e Piqué sono arrivati ​​separati all'aeroporto di Barcellona (domenica sera lei, il giorno dopo lui), dopo aver trascorso il fine settimana insieme nella Repubblica Ceca con i loro figli, per accompagnare il più grande dei due, Milan, a disputare un torneo con la maglia del Barcellona. Nulla che assomigli ad un riavvicinamento, ma solo la volontà di continuare a fare il meglio possibile per i due figli affinché non patiscano le sofferenze della separazione dei loro genitori. I due sono stati attenti peraltro a non farsi fotografare mai assieme, né hanno rilasciato dichiarazioni.

Nel dilagare delle notizie sull'infedeltà del 35enne difensore catalano, sul fatto che fosse stato cacciato di casa dalla moglie e costretto a tornare a vivere nella sua casa da scapolo, e ancora sulle sue notti brave nei locali di Barcellona a tirare mattina "fuori controllo", dall'entourage di Piqué negli ultimi giorni stanno cercando di riscrivere la storia della crisi della coppia, datandola indietro di qualche mese e puntualizzando che tutti i suoi comportamenti successivi sarebbero dunque avvenuti quando già di fatto i due erano separati, vivendo in abitazioni diverse.

Che le cose avessero preso una brutta piega da un po' di tempo lo dimostra il messaggio nascosto – ma neanche tanto – che Shakira aveva inserito nel testo della sua ultima canzone, ‘Te felicito', uscita a fine aprile. Era la storia di una donna ingannata da un compagno falso e traditore, dopo essersi data a lui anima e corpo: con gli occhi di oggi appare per quello che realmente è, una confessione sulla propria vita. Ed anche in una successiva intervista promozionale del brano, la cantante aveva risposto in un modo che adesso è facile leggere come un amaro commento sulla fine della sua storia con Piqué: "Succede a tutti noi. Credi di essere in una relazione sincera, ma non è reale come pensavi".

Se dunque non è sbagliato riavvolgere il nastro indietro nel tempo, tuttavia sembra innegabile che tra le parti chi abbia sofferto di più e dunque sofferto la fine della storia è la cantante. Secondo '20minutos', infatti, la decisione definitiva di separarsi e di rilasciare una dichiarazione pubblica sulla vicenda è stata presa dopo che Shakira ha tentato per due volte di ricucire la relazione. Nel retroscena si racconta che la superstar colombiana era così innamorata che ha cercato di tornare insieme a Piqué, nonostante sofferenze e delusioni. Ma non c'è stato niente da fare: impossibile incollare bordi così sgretolati.

Tuttavia c'è qualcuno che non è rimasto sorpreso dalla fine così brutta della storia tra i due, qualcuno che aveva addirittura predetto il tradimento di lui. Negli ultimi giorni è tornato a circolare il video di Mhoni Vidente, una delle veggenti più famose dell'America Latina, che nel 2018 aveva previsto che Shakira e Piqué si sarebbero separati per l'infedeltà di lui: "Piqué ha una relazione con una terza persona", disse all'epoca, aggiungendo che Shakira in futuro lo avrebbe beccato con un'altra o addirittura con un altro: "Vivrà una situazione sfortunata e si separerà da Piqué". Dopo quattro anni è andata esattamente così.