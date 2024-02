Una squadra slovena sostituisce il suo portiere dopo appena 20 secondi: è colpa di una strana regola Il debutto del giovanissimo Zan Lorber con il Rogaska dura solo 20 secondi: l’allenatore è costretto a schierarlo per colpa di una regola che tanti non conoscono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha dell'incredibile quanto accaduto in Slovenia, dove un portiere è stato sostituito dall'allenatore dopo appena secondi dall'inizio della partita. Un modo bizzarro per aggirare un regolamento stringente, anche se la decisione del Rogaska ha creato tanto scalpore su tutto il club.

La squadra slovena si è presentata all'appuntamento contro il Lubiana facendo esordire dal 1′ il portiere diciassettenne Zan Lorber, ma il suo debutto è durato davvero pochi secondi. In realtà l'allenatore non aveva davvero deciso di dare un'opportunità al giovane, ma di utilizzarlo soltanto per soddisfare i criteri imposti dal campionato.

Quando al ventesimo secondo del primo tempo è stato chiamato un cambio dalla panchina tutti hanno capito: il veterano Adjin Mulalic ha preso il posto del giovanissimo collega, continuando e finendo la partita come da copione. Ma perché è successo?

Nel 2022 la federazione calcistica slovena ha deciso che ogni squadra che partecipa al campionato ha l'obbligo di schierare come titolare almeno un giocatore under 21, per ravvivare il movimento, dare spazio ai giovani e foraggiare nuovi talenti da convocare in nazionale.

Inoltre ogni club deve avere all'interno della sua rosa almeno otto giocatori cresciuti nel vivaio. Sono regole inderogabili e le squadre che non le rispettano non possono scendere in campo. Ecco perché il Rogaska ha dovuto schierare il giovanissimo portiere: l'età media della squadra era bassa, ma i più giovani tra i titolari hanno 22 e 23 anni.

La necessità di avere un Under 21 ha portato l'allenatore a compiere questo gesto, confermato poi anche dai media locali. E così dopo l'inizio della partita qualcuno ha mandato il pallone fuori, così da consentire a Zan Lorber di lasciare il campo in favore del suo collega che effettivamente avrebbe dovuto giocare dal 1′.