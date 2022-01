Un video per trovare una squadra, Wilshere ci prova: “In attesa di offerte, ma non dal Tottenham” Jack Wilshere cerca squadra in modo originale: il centrocampista inglese ha girato un video per far capire che valuterà tutte le offerte, tranne quelle di un club.

A cura di Vito Lamorte

"Jack Wilshere: in forma, pronto, in attesa di offerte. Ma non dal Tottenham". Jack Wilshere cerca squadra, e lo fa in modo originale. Il centrocampista inglese era stato investito dalla critica come uno dei più promettenti del calcio d'Oltremanica fin dalle giovanili dell'Arsenal ma i tanti infortuni hanno condizionato la sua carriera: a 30 si è ritrovato senza squadra ma vorrebbe ancora giocare.

Questo ragazzo di Stevenage, classe 1992, si è allenato con il Como all'inizio della stagione (“Continuo ad allenarmi ma mi chiedo perché. Ho ancora il fuoco dentro ma nessuno più mi considera”) ma la società lombarda non lo ha tesserato e quando un'ancora di salvezza sembrava arrivata dai Newcastle Jets, una squadra di A-League, le trattative con il suo agente si sono arenate. Wilshere spera nella finestra di mercato invernale, con qualche società che abbia bisogno di un giocatore in mezzo al campo con le sue caratteristiche, ma la situazione non sembra per niente semplice.

Wilshere ha raccontato come spesso i suoi figli gli chiedono perché non riesce a trovare più una squadra: "Due miei figli hanno un'età in cui capiscono. Soprattutto Archie, che ha nove anni e mi domanda ‘E la MLS?' o ‘Perché non giochi nella Liga?'. Ama il calcio. Sa tutto del calcio. Ed è difficile spiegarglielo. I due più grandi ricordano i giorni dell'Arsenal, ricordano di avermi visto giocare per l'Inghilterra. Mentre per i due ragazzi più piccoli è diverso: non mi hanno mai visto giocare a calcio".

Viste le difficoltà nel trovare una squadra, Wilshere ha realizzato un video in collaborazione con l’agenzia di betting Paddy Power e i momenti divertenti non sono mancati: si va da "Non sono sicuro che funzioni così" a "Sono fuori da soli sei mesi, il lasso di tempo di tre allenatori del Watford" fino a "è troppo corto, Bruno Fernandes avrebbe scritto almeno 15 paragrafi". La parte finale fa trasparire l'animo Gunners di Wilshere, che ferma le operazioni e guarda fisso la telecamera: "Jack Wilshere: in forma, pronto, in attesa di offerte. Ma non dal Tottenham".