Un topo si aggira per il Camp Nou prima della partita di Champions: imbarazzo per il Barcellona

Le telecamere di una tv hanno avvistato un topo che si aggirava a pochi passi dal campo dove tra poco si incontreranno Barcellona e Copenhagen per la partita decisiva di Champions.

Non è l'immagine perfetta per accogliere il Copenhagen nell'ultima partita della fase campionato della Champions League, con in ballo ancora l'accesso agli ottavi di finale diretti e una dura concorrenza da superare. Eppure qualcosa è andato storto per il Barcellona perché al Camp Nou un topo si aggira tra le tribune del nuovo stadio che comincia ad avere già grossi problemi.

La ristrutturazione non è completata, come dimostrato dall'acquazzone che ha travolto le tribune nell'ultima partita di campionato, ma il biglietto da visita non è dei migliori. Le telecamere di TNT hanno ripreso nitidamente l'intruso che faceva placidamente il suo giro a bordocampo, un'immagine non bellissima per un impianto appena messo a nuovo e pronto per ospitare una partita di Champions.

Imbarazzo Barcellona per il topo al Camp Nou

Le immagini hanno cominciato a circolare rapidamente sul web dove nessuno si aspettava di vedere una scena così da una squadra come il Barcellona a poche ore da una partita fondamentale di Champions League. Anche in Spagna sono rimasti sconvolti dall'avvistamento di un topo di notevoli dimensioni che camminava tranquillamente a un passo dal campo e dalle tribune che tra poco saranno occupate dai tifosi.

È sicuramente un grave danno a livello d'immagine per il Barça che ha fatto di tutto per giocare questa competizione a casa sua e non in altri stadi come successo durante la ristrutturazione. Il nuovo Camp Nou è costato oltre un miliardo e mezzo di euro ma non è ancora finito: mancano le coperture al tetto, come hanno scoperto i malcapitati che sono stati lì a vedere la partita contro il Real Oviedo e sono stati sommersi dalla pioggia, ed evidentemente ci sono altre situazioni indesiderate che dovranno essere risolte il prima possibile.