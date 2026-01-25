Imbarazzo a Barcellona, il Camp Nou finisce sott’acqua dopo una ristrutturazione da 1,5 miliardi

Il Barcellona vince facilmente sul Real Oviedo con un chiaro 3-0 che non lascia spazio alla superiorità degli uomini di Flick che rispondono a distanza al Real Madrid e si riprendono la vetta solitaria della classifica de LaLiga spagnola. Ma la partita di domenica pomeriggio passerà alla storia per ben altro: il Camp Nou, fresco da una restaurazione epocale da 1.5 miliardi di euro, si è ritrovato con l'intera tribuna stampa sommersa dall'acqua dopo un temporale scatenatosi a fine gara.

Il Barcellona vince ma non importa a nessuno: la protagonista è la pioggia che allaga il Camp Nou

Immagini, fotografie, video indecorosi e imbarazzanti hanno caratterizzato la sfida al Camp Nou tra Barcellona e Oviedo. Il risultato, la vittoria degli azulgrana, sono passati in secondo piano di fronte alla desolante situazione in cui si è ritrovato l'impianto catalano, devastato da un improvviso temporale che ne ha evidenziato enormi falle nella ristrutturazione appena terminata e che è durata oltre un anno e mezzo, con un investimento da 1.5 miliardi di euro per riconsegnare uno stadio all'avanguardia. Che ha fatto acqua alla prima occasione.

Nubifragio a Barcellona, imbarazzo al Camp Nou: è sott'acqua

E' vero, quanto si è scatenato sopra il cielo di Barcellona è stato impressionante, con un diluvio accompagnato da vento e grandine che si sono fatti sentire sull'impianto che ha immediatamente ceduto alle intemperie, causando l'intero allagamento di alcune aree dello stadio appena ristrutturato del Barcellona. Sui social media sono rapidamente apparsi diversi video che mostravano numerose infiltrazioni d'acqua in varie parti dello stadio, in particolare nella tribuna stampa, la più colpita perché ancora priva di copertura completa, risultando completamente sommersa dalla pioggia come un qualsiasi stadio di periferia.

La ristrutturazione epocale del Camp Nou: costi impressionanti, per 1.5 miliardi

Immagini desolanti che hanno riaperto anche la polemica, oltre alle ovvie ironie sul web, sulla ristrutturazione del Camp Nou, effettuata in tempi record ma aumentando il budget iniziale che era passato dagli iniziali 800 milioni di euro a quasi il doppio, chiudendo attorno al miliardo e mezzo. Senza venire definitivamente ultimato, ma spingendo la società comunque a far disputare nuovamente le gare interne del Barcellona dopo una inaugurazione da mille e una notte. Finita i un paio di mesi più tardi nel classico buco nell'acqua.