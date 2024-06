video suggerito

Un tifoso agli Europei ha pagato 60 euro per questo posto: ma il peggio doveva ancora arrivare Disavventura per un tifoso della Polonia che si è ritrovato allo stadio in un posto molto particolare. E il peggio è arrivato alla fine del match degli Europei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra le storie più particolari degli Europei c'è anche quella relativa ad un tifoso polacco. Questo ragazzo ha deciso di seguire da vicino il match della Polonia contro l'Austria a Euro 2024, acquistando un biglietto per lo stadio Olimpico di Berlino da 60 euro. Quando però è arrivato presso l'impianto per godersi la sfida ecco la brutta sorpresa legata al posto riservatogli.

Il tifoso trova una brutta sorpresa allo stadio per Polonia-Austria: vista compromessa

Il sostenitore infatti si è ritrovato all'Olympiastadion con un enorme palo davanti al suo seggiolino. Una situazione che gli ha rovinato e non poco la visuale, impedendogli di vedere gran parte del terreno di gioco. Infatti lo spettatore non riusciva a vedere le porte e la parte centrale del campo. Una situazione obbligata per la presenza della colonna, parte strutturale del tetto.

Perché ci sono queste colonne nello stadio di Berlino

Una magra consolazione per questo sfortunato tifoso polacco è stata quella di non essere l'unico in condizioni difficili. Infatti anche altri posti allo stadio Olimpico di Berlino hanno una visuale simile, e quindi assai limitata. Questo impianto è stato costruito nel 1936, e sottoposto ad interventi di ricostruzione negli anni tra il 2000 e il 2004 in occasione dei Mondiali 2006. I tecnici non hanno potuto effettuare interventi massicci, essendo l'edificio un monumento, la cui forma non può essere modificata.

La beffa oltre al danno, Polonia prima eliminata dagli Europei

Ecco dunque l'impossibilità di spostare le colonne o eliminarle, con buona pace dunque di pochi spettatori. E tra l'altro il sostenitore che ha postato sui social l'immagine beffarda della sua visuale con colonna del match, facendo incetta di commenti e interazioni, non poteva immaginare che il peggio doveva ancora arrivare. Infatti la sua Polonia ha incassato una brutta e pesante sconfitta contro l'Austria, che di fatto ha reso i biancorossi primi eliminati degli Europei. Un match dunque che questo spettatore non dimenticherà mai e non per motivi positivi.