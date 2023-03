Un sito d’incontri sponsor del club di Piqué per la rottura con Shakira: “Abbiamo gli stessi valori” Un sito di incontri extraconiugali si è offerto di sponsorizzare il club di Pique dopo la rottura con Shakira: i responsabili della piattaforma hanno contattato l’ex difensore tramite mail e poi hanno reso tutto pubblico sui social, affermando che ‘una sponsorizzazione dell’Andorra è coerente con i valori del nostro marchio’.

A cura di Vito Lamorte

Ashley Madison, la principale agenzia di incontri extraconiugali al mondo, ha fatto una sfacciata offerta per sponsorizzare del Futbol Club Andorra, club spagnolo di seconda divisione di proprietà di Gerard Piqué. Il sito di incontri ha formulato questa offerta di un milione di euro all'ex difensore del Barcellona e della nazionale spagnola al quale se ne aggiungerebbe uno in più per ogni anno che andrà avanti questo connubio.

Inoltre, la piattaforma ha anche ironizzato sul fatto che ci sarà un bonus di 50.000 euro per ogni giocatore che dovesse pubblicare sui social una storia su una relazione non monogama.

Christoph Kraemer, Managing Director Europe di Ashley Madison, ha dichiarato: "L'ex campione del mondo Gerard Piqué è uno dei calciatori spagnoli più conosciuti a livello internazionale ed è il proprietario di maggioranza dell'FC Andorra da alcuni anni. Sotto la sua guida, il club ha goduto di un'impressionante serie di successi. Sappiamo dalle nostre ricerche che molti dei membri di Ashley Madison sono anche grandi fan del calcio. Sembra che il signor Piqué abbia condotto uno stile di vita non monogamo, almeno come riportato dai media di tutto il mondo e nelle ultime canzoni della sua ex Shakira. Una sponsorizzazione dell'FC Andorra è, quindi, coerente con i valori del nostro marchio. Come brand, crediamo che la non monogamia debba essere vissuta senza pregiudizi. Per questo siamo convinti che questa sponsorizzazione sarebbe reciprocamente vantaggiosa".

I responsabili della piattaforma hanno contattato Piqué tramite una mail in cui si dichiarano interessati a stipulare un contratto di sponsorizzazione e hanno reso pubblico il tutto attraverso i propri social network. Ashley Madison è un servizio di incontri online canadese e si rivolge principalmente a persone sposate o fidanzate in cerca di relazioni extraconiugali.

Il gancio per i dirigenti della piattaforma è stata la rottura tra Piqué e Shakira, che si sono lasciati nel giugno 2022 dopo che l'ex star del Barcellona aveva iniziato una relazione con Clara Chia Marti.

Shakira ha recentemente pubblicato una canzone, ‘Shakira Bzrp Music Sessions 53', dove ha attaccato il suo ex e nelle scorse ore ha parlato per la prima volta di quanto accaduto nei mesi scorsi: "Sono rimasta in silenzio e ho solo cercato di elaborare tutto. Sì, è difficile parlarne, soprattutto perché lo sto ancora attraversando e perché sono sotto gli occhi del pubblico, e perché la nostra separazione non è come una normale separazione. È stato difficile, non solo per me, ma anche per i miei figli. Ho creduto anche a quella storia che una donna ha bisogno di un uomo, ho anche sognato una famiglia con un padre e una madre nella stessa casa. Sono stata innamorata dell'amore e sono riuscita a capirlo da un'altra prospettiva e a sentire che oggi sono abbastanza per me stessa. Quando una donna affronta la vita, ne esce più forte. Adesso mi sento completa. Mi sento più forte di una leonessa. Il risultato è quello di aver vissuto un duello, di averlo accettato, di aver tollerato la frustrazione".

Intanto Piqué è stato fotografato nelle scorse settimane con la sua nuova compagna Clara Chia Martì per la prima volta a passeggio insieme dopo la separazione del calciatore dalla cantante colombiana.

Oltre a questa uscita ci sarebbero altre immagini dei due in giro senza troppi filtri e questi scatti avrebbero fatto infuriare Shakira, che aveva fatto trapelare di un patto con il suo ex marito di non ufficializzare nuove relazioni per almeno un anno dopo la loro separazione.