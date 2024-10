Un raccattapalle si prende il premio di migliore in campo in Porto-Braga: cosa è successo

video suggerito

Un raccattapalle che si porta a casa il premio di migliore in campo in una partita di calcio non si era mai visto, ma c'è sempre una prima volta ed è quello che è successo al termine del match della massima serie portoghese tra Porto e Braga, giocatosi domenica sera all'Estadio Do Dragão. La gara è stata vinta 2-1 dai padroni di casa, che con questo successo hanno mantenuto il distacco di tre punti dalla capolista Sporting, a sua volta vittoriosa in casa sul Casa Pia.

Un raccattapalle MVP di Porto-Braga

A dire il vero il vincitore del titolo di MVP era stato Nico Gonzalez, centrocampista del Porto figlio d'arte (suo padre Fran è stato una leggenda del Deportivo La Coruna), ma il 22enne calciatore – prodotto delle giovanili del Barcellona – al termine della partita ha ceduto il premio al giovane raccattapalle, poiché è stato fondamentale nel gol della vittoria: un gesto celebrato anche dal Porto sui propri profili social.

Il raccattapalle è stato decisivo per la vittoria del Porto: cosa è successo

I padroni di casa si erano portati in vantaggio nel recupero del primo tempo con Galeno, poi al 54′ è arrivato il momentaneo pareggio degli ospiti con Roger Fernandes. La rete del definitivo 2-1 è stata messa a segno cinque minuti dopo da Pepê, che ha sfruttato un assist proprio di Nico Gonzalez dopo uno scambio tra i due. Nella circostanza è stata decisiva la velocità di pensiero e azione del raccattapalle: dopo che il pallone era uscito, si è precipitato a lanciarlo ad un giocatore del Porto, per effettuare la rimessa laterale il più rapidamente possibile e cogliere di sorpresa la retroguardia dello Sporting.

Nico Gonzalez cede il premio in diretta al raccattapalle

Cosa puntualmente avvenuta, visto che Gonzalez – dopo aver ricevuto la sfera dalla rimessa – ha potuto duettare con Pepê, che con un diagonale dalla destra ha trafitto il portiere avversario Matheus. Sia l'allenatore del Porto Vítor Bruno che lo stesso autore del gol decisivo si sono congratulati e hanno ringraziato il giovane raccattapalle – che gioca nelle giovanili del club – per il suo comportamento prezioso, peraltro perfettamente lecito.

Il meglio per il ragazzo, con annessa bellissima sorpresa, è arrivato dopo la fine della partita, quando Gonzalez – che era stato nominato miglior giocatore del match dalla giuria del campionato portoghese – ha avuto l'idea, al momento della consegna del trofeo in diretta davanti alle telecamere, di prenderlo e consegnarlo al raccattapalle dopo averlo abbracciato. Il ragazzo non poteva crederci: ha posato con il trofeo davanti a tutti i fotografi dello stadio. L'augurio è che possa vincerne altri da giocatore, qualora – come lui sogna – diventi un calciatore professionista.