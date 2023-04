Un pappagallo fa invasione di campo e la partita si ferma: non sanno come prenderlo Durante il campionato portoghese Under 23 una partita è stata interrotta per la presenza di un pappagallo in campo.

A cura di Ada Cotugno

Un invasione di campo piuttosto bizzarra ha interrotto la partita fra Estoril ed Estrela da Amadora, valida per il campionato Under 23 del Portogallo: all'inizio del secondo tempo un pappagallo si è presentato nel bel mezzo del prato, costringendo l'arbitro a interrompere momentaneamente la partita al 51′.

Pochi minuti prima l'Estrela da Amadora era passata in vantaggio (gol decisivo per la vittoria finale) e quasi a sorpresa si è ritrovata a fare i conti con il simpatico invasore che non aveva nessuna intenzione di abbandonare il campo per far proseguire l'incontro.

Nello specifico si tratta di un'ara, un pappagallo dai colori sgargianti che è fra i più grandi della sua specie e può superare anche gli 80 centimetri di lunghezza. Come si vede dalle immagini diffuse sui social l'uccello ha cominciato ad aggirarsi indisturbato in campo tra lo stupore generale, non mostrando nessun tipo di paura.

E subito tra gli addetti alla sicurezza è spuntata una grande perplessità: come fare per catturarlo? Non è semplice sollevare un pappagallo come generalmente si fa con i cani che decidono di scavalcare la recinzione e fare irruzione in campo.

Per allontanare l'indesiderato ospite i membri delle due panchine hanno provato a tendergli una trappola usando i cappotti come se fossero delle reti, per intrappolare l'uccello e liberarlo poi qualche minuto dopo in un luogo più sicuro, permettendo all'arbitro di far riprendere la partita.

L'ara però non è caduto nel tranello e dopo aver schivato ben due trappole nel giro di pochi secondi ha deciso di volare via e di abbandonare il terreno di gioco di sua spontanea volontà.

Per fortuna i giocatori non hanno dovuto attendere tanto prima di ritornare in azione, dato che per sgombrare il campo dal simpatico pappagallo invasore è servito poco più di un minuto. Alla fine l'Estrela da Amadora è riuscita a fermare la capolista del campionato, nonostante il piccolo siparietto che ha catturato l'attenzione di tutti.