Un orologio rubato a Maradona ritrovato in India: arrestata una guardia del tesoro del Diez Un uomo sospettato di aver rubato un orologio a Maradona è stato arrestato in India: si tratta di un oggetto del valore di 26.500 dollari che era stato trafugato a Dubai.

A cura di Vito Lamorte

La polizia indiana ha riferito oggi di aver recuperato un orologio appartenuto a Diego Armando Maradona e di aver arrestato un sospettato per il presunto furto di questo pezzo in edizione limitata a Dubai. L'uomo accusato si chiama Wazid Hussain, ha 37 anni e lavorava come guardia giurata per una società che aveva legami con il Pibe de Oro scomparso un anno fa. L'uomo fermato, come ha spiegato dalle forze dell'ordine indiane, lavorava come guardia di sicurezza in un'azienda di Dubai che conservava cimeli della stella argentina.

Hussain sarebbe fuggito in India dopo il furto ed è stato arrestato nella regione nord-orientale dell'Assam, dove è stato recuperato questo orologio Hublot: si tratta di un modello unico e prodotto in edizione limitata, che ha un valore di circa 26.500 dollari.

L'orologio è composto da 330 pezzi assemblati a mano e ha una foto di Maradona incisa sul retro, oltre alla sua firma e una maglia con il numero 10. Himanta Biswa Sarma, primo ministro della regione dell'Assam, sul suo account Twitter ufficiale ha fatto sapere che "in un atto di cooperazione internazionale, la polizia di Assam si è coordinata con la polizia di Dubai attraverso la LEA federale indiana per recuperare un orologio storico Hublot appartenente al defunto leggendario calciatore Diego Maradona e l'arresto di un certo Wazid Hussein".

La polizia ha riferito che l'uomo fermato ha negato le accuse, aggiungendo che era tornato ad Assam ad agosto per prendersi cura del padre malato. Ora ci sarà spazio per indagare sulla versione dell'imputato, che avrebbe rubato l'orologio da una cassaforte a Dubai insieme ad altri effetti personali dell'ex calciatore.

Il noto marchio Hublot, fondato nel 1980 dall'italiano Carlo Crocco, ha sponsorizzato per lungo tempo Maradona al punto da disegnare una linea esclusiva di orologi per lui: il fuoriclasse argentino nel suo periodo come allenatore all'Al Wasl e al Fujairah FC a Dubai era solito regalare oggetti da collezione.

El Diez ha regalato uno di questi pezzo di lusso a Papa Francesco alla vigilia di una delle partite di “Uniti per la Pace”, che si svolse allo stadio Olimpico di Roma nell'ottobre del 2016: in quell'occasione il Pontefice mise all'asta il dono di Diego e il denaro che arrivò fu destinato alle vittime del terremoto di Amatrice.