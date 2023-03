Un gol ogni cinque tocchi: la pazzesca settimana dell’implacabile Haaland L’attaccante norvegese dopo aver realizzato 5 gol al Lipsia ne ha segnato 3 al Burnley. In una settimana ha segnato 8 gol, e li ha realizzato toccando appena 40 volte il pallone.

A cura di Alessio Morra

Probabilmente Guardiola sta maledicendo già la pausa per le nazionali. Perché il Manchester City e Erling Haaland sono in una forma spaziale. Dopo il 7-0 al Lipsia negli ottavi di Champions i Citizens hanno vinto 6-0 in FA Cup con il Burnley. In entrambe le partite è stato mattatore assoluto il bomber norvegese che ha realizzato un'altra tripletta e nell'arco di cinque giorni ha segnato 8 gol. I numeri mostruosi di Haaland si migliorano ulteriormente.

E menomale che ha avuto un periodo lievissimo di appannamento. Altrimenti i 50 gol stagionali, che tutti avevano predetto in avvio di avventura inglese, li avrebbe già raggiunti nel mese di marzo. Invece dovrà attendere, almeno un altro po'. Il Burnley guidato dall'ex City Kompany sta dominando in Championship, ma nei quarti di FA Cup nulla ha potuto contro il Manchester che si è imposto per 6 a 0! Grande equilibrio per mezz'ora.

Poi gli argini si sono rotti grazie a Haaland che nell'arco di tre minuti ha realizzato due gol. Boom, boom, e partita chiusa. Nella ripresa Haaland firma la tripletta, c'è gloria per Cole Palmer e soprattutto per Julian Alvarez, autore di una doppietta. Ennesima semifinale di coppa per il City, che stavolta proverà ad andare fino in fondo.

La copertina, manco a dirlo, è per Haaland che sempre in modo gioioso festeggia i suoi gol che adesso sono già 42 con il Manchester City, realizzate in 37 partite. Capocannoniere della Premier e della Champions League, con 10 gol segnati, l'ex del Borussia Dortmund ha segnato otto gol nelle ultime due partite, giocate nell'arco di cinque giorni, e con questa al Burnley ha siglato la sesta tripletta stagionale.

Numeri pazzeschi. Ma forse quello più clamoroso è quello sbucato dopo il match di FA Cup. Gli 8 gol segnati in una settimana li ha realizzati toccando appena 40 volte il pallone. Praticamente ogni cinque tocchi Haaland ha fatto gol in questa settimana incredibile.

Ora si ferma un attimo, andrà a giocare con la Norvegia – tra l'altro due partite importanti di Qualificazioni agli Europei contro Spagna e Georgia – poi tornerà a vestire la maglia del City per il rush finale in cui Haaland cercherà di vincere almeno un trofeo e di portare a casa anche i titoli di capocannonieri e vorrà di sicuro superare i 50 gol stagionali. Gliene mancano ‘solo' otto.