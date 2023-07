Un commento razzista di un tifoso della Lazio fa infuriare Marcos Antonio: “È inaccettabile” Un tweet razzista di un tifoso della Lazio fa sbottare il calciatore biancoceleste Marcos Antonio che lo condanna pubblicamente trovando la solidarietà del club capitolino e di tantissimi supporter capitolini: “È incredibile e inaccettabile che al giorno d’oggi dobbiamo ancora leggere queste cose”

A cura di Michele Mazzeo

Di odiatori e razzisti ne è pieno il mondo e di conseguenza i social network, ma c'è proprio chi non riesce a resistere alla tentazione di rispondere a coloro che spargono commenti razzisti sul web. Tra questi il calciatore della Lazio Marco Antonio che ha voluto replicare ad un commento fatto da un tifoso biancoceleste (che nel suo messaggio mette l'hashtag della Curva Nord) che con orgoglio si vantava del fatto che con le operazioni di mercato messe a segno fin qui e quelle in divenire (con proprio il centrocampista brasiliano che potrebbe andare via) la squadra per cui fa il tifo non avrebbe più calciatori neri in squadra chiudendo con due emoji molto esplicative riguardo il suo credo politico, cioè un cuore nero e una mano tesa.

Una commento che Marcos Antonio non ha assolutamente gradito e a cui ha risposto a dovere con un messaggio postato sui propri profili social: "È incredibile e inaccettabile che al giorno d'oggi dobbiamo ancora leggere questo tipo di situazione. Quindi sappi che non mi scuoterai affatto. La mia testa sarà sempre alta e desiderosa di lottare contro queste assurdità" si legge infatti nel tweet pubblicato dal 23enne arrivato la scorsa estate alla Lazio dallo Shakthar Donetsk.

Al fianco del suo giocatore si è schierata anche la società biancoceleste che ha preso posizione ufficialmente ritwittando il messaggio del calciatore e poi esprimendo solidarietà al ragazzo e condannando invece pubblicamente il commento razzista del tifoso: "Marcos, la tua battaglia contro il razzismo è la nostra. Tutta la S.S. Lazio è con te. Per quel commento frutto di inciviltà c’è solo una parola: vergogna" si legge infatti in un commento fatto dal profilo ufficiale del club capitolino al tweet indignato di Marcos Antonio. Commento quest'ultimo che ha ricevuto a sua volta tantissime interazioni da parte di altri tifosi che invocano una punizione severa (il DASPO in questo caso) per l'autore del commento razzista che ha fatto sbottare sia il centrocampista brasiliano e sia la stragrande maggioranza dei supporter della Lazio.