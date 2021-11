Un clamoroso autogol manda la Croazia ai Mondiali, Russia ai playoff La Croazia è la quinta squadra europea che si qualifica per Qatar 2022. I vice-campioni del mondo hanno battuto 1-0 la Russia grazie all’autogol di Kudryashov.

Un autogol manda la Croazia ai Mondiali del Qatar. La Russia che aveva un punto di vantaggio alla vigilia del match ha difeso strenuamente lo 0-0 fino all'81' quando Fyodor Kudryashov ha realizzato una clamorosa autorete, che ha deciso l'incontro e ha dato il pass diretto ai vice-campioni del mondo. La Russia di Karpin nel prossimo mese di marzo sarà costretta a giocare i playoff.

Una partita epica, che si aggiunge senza dubbio a quelle storiche della Croazia che aveva un solo risultato a disposizione: doveva vincere e ha vinto al termine di un match soffertissimo. Una di quelle partite che fanno venire l'ansia pure agli spettatori neutrali. La Russia si è difesa, ha cercato di mantenere lo 0-0 fino all'ultimo. La Croazia ha fatto la partita, quasi il 70% di possesso palla, otto tiri verso la porta, contro nessuno dei russi. Ma il punteggio non si schiodava. Lo spettro dei playoff per i vice-campioni del mondo era forte, ma all'81' Kudryashov commette un clamoroso autogol, interviene in modo goffo e batte il proprio portiere. La partita finisce lì.

La Croazia diventa così la settima squadra a qualificarsi per i Mondiali 2022. Modric e compagni nel 2018 arrivarono in finale e disputeranno il sesto Mondiale della loro storia, dal 1998 ne hanno saltato solamente uno. Le nazionali europee qualificate sono cinque, le altre: Francia, Germania, Danimarca e Belgio. Ovviamente qualificato il Qatar e poi tra le sudamericane ha già ottenuto il pass il Brasile, che ha vinto tutte le partite di Qualificazione tranne una. Stasera si aggiungeranno il Portogallo o la Serbia e una tra Spagna e Svezia.