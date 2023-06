Un bambino gli chiede una foto, Haaland dice sì ma copre lo stemma: “Comprati un’altra maglia” Divertente siparietto con protagonista Haaland che a un piccolo tifoso che gli aveva chiesto di scattare una foto ha detto sì, ma a una condizione: bisogna coprire lo stemma del Manchester United. Poi il bomber del City al ragazzino ha dato un consiglio.

A cura di Alessio Morra

Erling Haaland è uno dei calciatori più amati in assoluto, raccoglie consensi da ogni angolo del mondo, è apprezzato non solo dai tifosi del Manchester City. I suoi gol lo hanno reso tanto popolare quanto temuto dai suoi avversari. L'ultima annata è stata strepitosa. Il bomber ha fatto incetta di trofei e di riconoscimenti personali. Con la Norvegia il bilancio non è stato molto positivo, ma sulle copertine il centravanti ci è finito anche per un episodio curioso, un incontro con un suo piccolo tifoso immortalato in un video che ha fatto il giro di web e social.

Treble con il Manchester City, al primo anno, titolo di capocannoniere e premio di miglior giocatore della Premier League, capocannoniere pure in Champions, più la Scarpa d'Oro. Un'annata formidabile per Haaland che è diventato in breve tempo un idolo di grandi e piccini. Recentemente il norvegese ha avuto modo anche di scherzare con un bimbo che gli aveva chiesto la foto. Ovviamente lui non gliel'ha negata, ma a quel bambino ha rifilato due punzecchiature, tra l'ilarità generale.

Haaland dopo aver vinto la Champions ha risposto alla chiamata della Norvegia. Ha realizzato tre gol in due partite, il primo è stato inutile, perché la Scozia ha rimontato e ha messo una serie ipoteca sulla qualificazione. Gli altri sono serviti invece per stendere Cipro.

Nelle ore successive all'incontro il centravanti del Manchester City è stato braccato da alcuni piccoli tifosi. Gentilissimo non ha negato foto e autografi, ma a un ragazzino ha tirato le orecchie. Perché il giovanissimo in questione si era presentato all'appuntamento con la maglia del Manchester United.

Il piccolo tifoso gli chiede se può fare una foto. La risposta è affermativa. Ma prima di scattarla Haaland dice: "Aspetta". Il bomber mette la sua mano sullo stemma del Manchester United, lo copre e poi dà il permesso per scattare la fotografia. Un bel sorriso e via. Tutti contenti.

Ma il derby è sempre derby. E dopo essere andato via l'attaccante (classe 2000) al bimbo dice: "Comprati un'altra maglia". Magari la sua, quella con il numero 9 del Manchester City.