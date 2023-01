Umtiti non riesce a stare dritto in piedi, l’infortunio è serio: lacrime in panchina Infortunio per Samuel Umtiti durante Verona-Lecce. Il francese ha accusato dolore alla spalla sinistra ed è uscito in lacrime- Giornata nera al Bentegodi, visto che poco dopo si è infortunato gravemente Henry.

Oltre al risultato negativo, un'altra tegola per il Lecce a Verona è rappresentata dall'infortunio di Samuel Umtiti. Il colpo del mercato estivo del club salentino è stato costretto alla sostituzione nel secondo tempo per un infortunio sembrato sin da subito serio. Problema alla spalla destra per l'ex campione del mondo, che si è lasciato andare allo sconforto. Sconforto anche per l'attaccante gialloblu Henry, anche lui uscito in lacrime per un grave infortunio al ginocchio.

Difficile spiegare bene come si sia fatto male l'ex Barcellona. Tutto si è verificato nel secondo tempo, con Umtiti che ad un certo punto mentre era sulle tracce di Djuric si è accasciato al suolo dolorante con la mano sinistra sulla spalla. È stato proprio l'avversario a richiamare l'attenzione dell'arbitro e della panchina avversaria, affinché entrassero in campo i sanitari. Molto dolorante il 29enne che subito si è portato una mano sul volto. Dopo i tanti infortuni del passato il difensore del Lecce aveva finalmente trovato continuità, con buone prestazioni.

Il medico sociale del Lecce non ha potuto far altro che constatare la gravità dell'infortunio, comunicando alla panchina la necessità della sostituzione. Nel frattempo grazie all'aiuto dello staff, Umtiti si è alzato nonostante il dolore. Impossibile per lui riuscire a stare dritto, con la spalla probabilmente fuori posto. Molto lentamente il centrale francese, piegato in avanti su se stesso è riuscito a tornare in panchina, dove ha ricevuto ulteriori cure. Le telecamere lo hanno immortalato letteralmente disperato, in lacrime e ancora con le mani sul volto.

Dopo qualche minuto, gli addetti ai lavori sono riusciti ad immobilizzare la spalla con l'ausilio di un tutore e Umtiti ha lasciato così il campo tornando negli spogliatoi. Purtroppo il suo non è stato l'unico infortunio di giornata, visto che anche l'attaccante del Verona Henry è finito ko: il suo problema fisico è apparso anche più grave di quello del leccese, per una torsione innaturale del ginocchio. Una mazzata per l'Hellas.