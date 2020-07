Dopo la conquista della qualificazione alla prossima Champions League, il Siviglia ha mantenuto la parola ed esercitato il suo obbligo di riscatto per l'ex milanista Suso. La conferma ufficiale è arrivata nelle scorse ore, attraverso un comunicato pubblicato dalla società andalusa sul suo sito: "Il Siviglia ha reso effettiva la sua opzione per l'acquisto di Suso, che diventa un giocatore del nostro club per i prossimi 5 anni. Nato a Cadice nel 1993, esterno destro, è arrivato a gennaio e ha giocato 19 partite, con un gol e un assist".

Per il Milan del Fondo Elliott, si tratta ovviamente di una buona notizia. Sbarcato a Milano per ‘soli' 500mila euro, lo spagnolo si è rivalutato in questi cinque anni in Italia ed è stato pagato dal Siviglia, tra prestito e riscatto, ben 24 milioni di euro complessivi: una cifra che il club rossonero segnerà a bilancio come plusvalenza e che potrà essere utilizzata nella prossima sessione di calciomercato, come ha recentemente spiegato anche il direttore sportivo milanista Frederic Massara: "Questi soldi verranno reinvestiti nella squadra e vedremo come farlo al meglio".

Gli altri esuberi e il colpo Szoboszlai

L'affare di mercato concluso con il Siviglia, dovrebbe ovviamente non essere l'unico in uscita per il Milan. Il club di via Aldo Rossi potrebbe infatti recuperare, tra cessioni e relativi risparmi sugli ingaggi, un tesoretto di circa 100 milioni di euro. Oltre a Suso, nelle prossime settimane la società milanese dovrà infatti valutare eventuali offerte per gli altri esuberi: Pepe Reina, Ricardo Rodriguez, Halilovic e André Silva. Con questa disponibilità economica, il Milan potrebbe a questo punto accontentare Ralf Rangnick e fiondarsi sui giocatori indicati dal tedesco. Su tutti Dominik Szoboszlai: diciannovenne talento ungherese, centrocampista del Salisburgo e della nazionale magiara.