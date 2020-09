La riunione del Comitato Esecutivo dell'UEFA ha ufficializzato la decisione di aumentare a cinque le sostituzioni per tutte le partite delle competizioni europee (UEFA Nations League, Qualificazioni Europee, Qualificazioni UEFA Women's EURO, UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Women's Champions League) per il resto della stagione per provare ad alleviare il carico di lavoro sui giocatori visto il calendario pieno di impegni. Le 5 sostituzioni, esattamente come in precedenza, potranno essere spese in 4 sole interruzioni durante la partita, esclusi i cambi realizzati all’intervallo. Un provvedimento che si allinea alle scelte già intraprese dai principali campionati europei, eccezion fatta per la Premier League dove sono state ripristinate le 3 sostituzioni con la classica panchina corta composta da 7 calciatori. La distinta di gara prevederà non più di 18 ma 23 calciatori a disposizione di ogni allenatore per ciascuna partita europea.

La riunione, presieduta da Aleksander Ceferin, oltre a confermare le cinque sostituzioni nelle competizioni UEFA e ha confermato le date dei vari eventi internazionali tra cui Champions e Europa League, Nations League, l’Europeo e la Champions League Femminile. Le squadre potranno aggiornare i propri calendari e organizzare per tempo la gestione dei vari eventi per provare a gestire nel miglior modo possibile i propri calciatori.

Modifiche significative per la Youth League, la massima competizione Uefa per le squadre giovanili: il Comitato Esecutivo dell'Uefa ha comunicato la riforma del format del torneo per la stagione 2020-2021 e la prossima edizione del torneo vedrà soli incontri ad eliminazione diretta a partire dai 32esimi, ovvero lo stesso format delle vecchie competizioni europee. La data di inizio è fissata per marzo 2021.