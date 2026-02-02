Udinese-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

La Roma sarà di scena a Udine nel Monday Night della della 23ª giornata di Serie A: fischio d’inizio alle ore 20:45 con diretta TV e streaming su DAZN. Le formazioni di Gasperini e Runjaic.

La Roma sarà impegnata in trasferta contro l’Udinese nel Monday Night del 23° turno della Serie A: si gioca oggi, lunedì 2 febbraio 2026, con fischio d'inizio alle 20:45 e diretta TV e streaming su DAZN.

Dopo aver centrato l’accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League, la formazione di Gian Piero Gasperini punta ai tre punti in Friuli per proseguire il momento favorevole e difendere una posizione tra le prime quattro, obiettivo che garantirebbe il ritorno in Champions League. Il pareggio casalingo per 1-1 con il Milan, però, ha permesso a Juventus e Como di accorciare le distanze in classifica grazie ai successi ottenuti rispettivamente contro Napoli e Torino. La squadra di Kosta Runjaic viene dalla vittoria in casa del Verona, che ha portato i friulani al 10° posto in classifica.

Partita: Udinese-Roma

Quando: lunedì 2 febbraio 2026

Dove: Bluenergy Stadium, Udine

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky-Go, Now

Competizione: 23ª giornata Serie A

Dove vedere Udinese-Roma, in TV: la diretta della partita

Udinese-Roma verrà trasmessa in diretta TV sia su SKY che su DAZN. Per vedere la partita su DAZN, basterà semplicemente cliccare sull'applicazione presente su smartphone, PC, tablet, Smart TV e sulle console di gioco Playstation e Xbox. Inoltre, DAZN è tornata disponibile tra le app per gli abbonati Sky Q, dunque si potrà accedere all'emittente anche dal decoder dell'emittente satellitare. Infine, al costo di 10 € al mese, gli abbonati Sky potranno vedere DAZN anche sul canale 214. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Per Sky la telecronaca sarà di Stefano Borghi con il commento Massimo Gobbi: inviati Marina Presello e Paolo Assogna. Per DAZN il racconto della partita sarà di Ricky Buscaglia e Emanuele Giaccherini.

Udinese-Roma, dove vedere la diretta streaming: l'orario

La partita tra le squadre di Gasperini e Runjaic, con fischio d'inizio previsto per le ore 20:45, si potrà vedere anche in streaming su DAZN, su Sky-Go e su Now utilizzando i dispositivi mobili o da pc.

Udinese-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Gasperini sceglie il tridente formato da Soulé, Pellegrini e Malen. Runjaic si affida ancora a Davis unico riferimento offensivo con Ekkelenkamp e Atta a supporto.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. Allenatore: Runjaic.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.