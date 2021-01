Il recupero del match tra Udinese e Atalanta, valido per la decima giornata della Serie A 2020/2021 e rinviato lo scorso 6 dicembre 2020 per il maltempo che si era abbattuto sulla Dacia Arena, si giocherà oggi 20 gennaio 2021 alle ore 15.00 nell'impianto sportivo della città friulana. Le squadra di Luca Gotti e Gian Piero Gasperini stanno vivendo due momenti molto diversi: i bianconeri hanno perso contro la Sampdoria per 2-1 e hanno infilato la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare. La rete del vantaggio di De Paul aveva fatto sperare i friulani, che nel finale hanno visto il risultato ribaltarsi a loro sfavore in virtù del rigore di Candreva e dall'incornata di Torregrossa. La Dea è reduce dallo 0-0 imposto casalingo al Gewiss Stadium contro il Genoa: inutili gli attacchi verso la porta di Mattia Perin e sempre attenta la retroguardia dei liguri.

Alla Dacia Arena di Udine non ci saranno spettatori sugli spalti in linea con le norme di contenimento dell'emergenza sanitaria dovuta dalla pandemia Covid-19.

Udinese-Atalanta, dove vederla in TV

Il recupero tra Udinese e Atalanta si gioca oggi 20 gennaio 2021 alla Dacia Arena di Udine con calcio d'inizio fissato per le ore 15.00. Gli utenti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno gustarsi la gara anche sul canale satellitare DAZN1, ovvero il canale 209, mentre i clienti che hanno sottoscritto anche un abbonamento Sky potranno seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

La diretta streaming di Udinese-Atalanta

L’incontro della Dacia Arena sarà visibile per i clienti della piattaforma in possesso di smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti gli apparecchi collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).