Twente-Fiorentina ritorno di Conference, dove vederla in TV e streaming su TV8, Sky o DAZN: le formazioni Questa sera, giovedì 25 agosto, alle 19:00 allo stadio De Grolsch Veste si gioca Twente-Fiorentina, partita valida per il ritorno di Playoff di Conference League. Diretta TV e streaming su DAZN e SKY, non è disponibile in chiaro su TV8.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Europa è pronta a tingersi di viola e potrebbe farlo già da stasera se la Fiorentina riuscirà a superare l'ostacolo Twente. La gara di ritorno valida per il ritorno dei Playoff di Conference League vedrà i toscani sfidare la formazione olandese con fischio di inizio alle 19:00 e si giocherà allo Stadio De Grolsch Veste. Diretta TV e streaming sia su DAZN che su Sky: al contrario del match d'andata, la partita non sarà visibile per tutti gratuitamente su TV8.

Dopo cinque anni di assenza, il ritorno della Fiorentina in Europa è coinciso con una vittoria per 2-1 sul Twente, un successo prezioso che però dovrà essere sfruttato al meglio nella gara di ritorno per tutelarsi da sgradevoli sorprese e ottimizzare al meglio i gol siglati da Gonzalez e Cabral. La rete di Cerny nella ripresa ha infatti riaperto il toto qualificazione che si deciderà questa sera in Olanda.

Partita: Twente-Fiorentina

Quando si gioca: giovedì 25 agosto 2022

Dove si gioca: Stadio De Grolsch Veste (Enschede)

Orario: 19:00

Canale TV: Sky, DAZN

Diretta streaming: Sky Go, DAZN, Now

Competizione: Conference Legue, playoff ritorno

Le probabili formazioni di Twente-Fiorentina. Il 4-3-3 di Italiano potrebbe ancora una volta vedere qualche cambio nella formazione iniziale, con il tecnico dei toscani che in questo inizio di stagione sta provando a dare minutaggio a tutti per cercare l'assetto migliore. Imbattuta nelle tre gare ufficiali di questo inizio di stagione (un pareggio e una vittoria in campionato, un successo in Conference), la Fiorentina dovrebbe ritrovarsi tra i pali Terracciano, come all'andata, con un possibile turn-over difensivo dove non mancherà di certo la presenza di Milenkovic, perno fondamentale del reparto arretrato. In mezzo al campo insieme all'insostituibile Maleh potrebbero giocare dal 1′ Amrabat e Bonaventura mentre il tridente potrebbe essere formato dal trio Sottil-Cabral-Gonzalez come nella partita al Franchi. Per il Twente, classico 4-2-3-1 con punta di riferimento in van Wolfswinkel supportato da Misidjan, Vlap e Rots.

Twente (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Pleguezuelo, Smal; Sadiek, Zerrouki; Misidjian, Vlap, Rots; van Wolfswinkel

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Biraghi, Nastasic, Milenkovic, Venuti; Maleh, Amrabat, Bonaventura; Sottil, Cabral, Gonzalez.

Dove vedere Fiorentina-Twente in diretta TV e streaming su Sky o TV8

La partita Twente-Fiorentina, valida per il return-match dei Playoff di Conference League in programma oggi alle 19:00 non sarà trasmessa in TV da TV8. Dunque, nessuna diretta in chiaro e senza costi aggiuntivi, ma solo per gli abbonati di DAZN e SKY. Nel primo caso, sarà necessaria una Smart Tv da collegare a internet, nel secondo un abbonamento alla piattaforma satellitare. Anche per il live streaming, essenziali i servizi unicamente per abbonati, di DAZN (con l'app o tramite credenziali sul sito ufficiale) e di SKY (con l'app SkyGo e il servizio on demand di Now). Non sarà invece possibile seguire la gara in diretta tv su TV8.

Conference League, le probabili formazioni di Twente-Fiorentina: viola col tridente

