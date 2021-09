Tutta l’onestà di Di Lorenzo: “Ho fatto gol per caso, la verità è che volevo crossare” La rete del 5-0 dell’Italia contro la Lituania porta la firma del difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ed è bellissima. “Non lo sai nemmeno tu come l’hai fatto…”, gli mormorano divertiti i compagni di squadra. Il calciatore ammetterà con molta umiltà che in realtà, al momento della battuta, la sua intenzione era un’altra.

Un tocco delizioso d'interno destro. La palla s'impenna e cade a foglia morta all'incrocio dei pali. La rete del 5-0 dell'Italia contro la Lituania porta la firma del difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ed è bellissima. "Non lo sai nemmeno tu come l'hai fatto…", gli mormorano divertiti i compagni di squadra che festeggiano quella prodezza. La prima con la maglia della Nazionale è stata davvero speciale ed è giunta a margine di una serata di grazia, con la vittoria che permette agli Azzurri di restare in vetta al Gruppo C di qualificazione ai Mondiali e soprattutto di tenere a bada le velleità della Svizzera. In virtù della differenza reti (+11) si può guadare ai prossimi due incontri degli elvetici con meno ansia, nell'attesa dello scontro diretto del 12 novembre allo stadio Olimpico di Roma.

Gol, applausi e tanta umiltà. Quando Di Lorenzo si presenta ai microfoni della Rai sa già cosa gli chiederanno e sorride sornione. Prima domanda d'obbligo sul quel pallonetto che ha illuminato lo stadio di Reggio Emilia, la risposta è all'insegna della estrema onestà. "In realtà volevo crossare… non avevo tirato per fare gol. Però la palla è andata dentro lo stesso". Ci sta anche questo nella sfida con la Lituania: il successo straripante – e il contestuale pareggio della Svizzera con l'Irlanda del Nord – è come vento che spazza via le nuvole dopo i mezzi passi falsi contro Bulgaria (1-1) e i crociati (0-0 con rigore sbagliato da Jorginho). "Il mister ci ha sempre detto di stare tranquilli, di continuare quello che abbiamo fatto questi anni e giocare divertendosi. CI stanno due partite ad inizio di stagione di non essere brillanti e precisi in campo. Oggi abbiamo segnato tanti gol che è importate e siamo contenti per la vittoria".

Italia a quota 37 gare d'imbattibilità, nessuno ha fatto meglio degli Azzurri al mondo. Una piccola soddisfazione e un altro passo verso Qatar 2022. "È incredibile. Uno dei record che abbiamo battuto e vogliamo alimentare ancora", la chiosa di Di Lorenzo. Sabato si torna sulla terra, c'è Napoli-Juventus.