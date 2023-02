Tutta la Juve esulta con Rabiot tranne Di Maria: la sua reazione cancella ogni pettegolezzo Di Maria con la sua passione in Juventus-Fiorentina ha definitivamente conquistato i tifosi bianconeri, sgombrando ogni dubbio sul suo attaccamento alla squadra e sulla volontà di contribuire alla causa.

A cura di Marco Beltrami

Angel Di Maria ha messo la sua firma sulla vittoria della Juventus contro la Fiorentina. Prestazione importante del Fideo che ha servito ad Adrien Rabiot l'assist per il gol decisivo di Rabiot. Passaggio vincente numero 3 in Serie A della stagione del campione del mondo, quanto quelli messi a referto in Champions, ad eguagliare il numero di gol realizzati. Quello che però è sotto gli occhi di tutti è il rendimento del campione sudamericano e non solo in termini di contributo offensivo.

Di Maria infatti è stato uno dei giocatori anche più discussi della stagione in casa Juventus. Le sue doti tecniche, e il suo peso specifico non sono mai stati messi in discussione, al contrario invece di alcuni atteggiamenti. Il rosso contro il Monza, gli infortuni e anche alcuni eccessi di leziosismo (sottolineati dalle reazioni esagerate di Allegri) gli hanno attirato non poche critiche. C'è stato chi ha anche pensato ad un Di Maria arrivato a Torino solo per preparare nel migliore dei modi quei Mondiali poi vinti, così come Paredes.

E invece una volta smaltiti i guai fisici, l'esterno offensivo ha collezionato prestazioni importanti e in particolare contro la Fiorentina si è contraddistinto non solo per l'assist e il talento di certo non sorprendente, ma anche per lo spirito di sacrificio. Lo stesso Massimiliano Allegri lo ha sottolineato poi a DAZN nel post-partita elogiando l'argentino: "Di Maria si è sacrificato per la squadra in fase difensiva". E se ne sono accorti anche i sostenitori bianconeri che oltre ad unirsi agli elogi, hanno sottolineato anche un altro aspetto della sua partita e una situazione specifica.

Non è sfuggito infatti quanto fatto da Angel Di Maria subito dopo il gol di Rabiot. L'argentino ha messo sulla testa del compagno, suo avversario nella finale dei Mondiali, un pallone invitante che infatti il "duca" ha spedito in porta. Inutile il tentativo di Terracciano di evitare il gol, con il suo intervento che è arrivato troppo tardi. L'arbitro infatti ha ricevuto la segnalazione attraverso la Goal Line Technology che la sfera aveva varcato la linea di porta. Dopo aver dunque convalidato la marcatura, ecco che Di Maria si è lasciato andare ad un'esultanza molto particolare. L'ex PSG invece di unirsi a tutti gli altri compagni si è inginocchiato sul terreno di gioco e guardando la curva, ha iniziato ad urlare con tutto se stesso.

Questa scena ha fatto breccia nei cuori dei tifosi della Juventus, che sui social hanno sottolineato l'attaccamento ai colori bianconeri di Di Maria. Un segnale di quanto il calciatore tenga alla squadra, e quanto si sia legato dunque a tutto l'ambiente a smentire tutto quello che si è detto su di lui, ogni tipo di pettegolezzo. E c'è anche chi ha chiesto a gran voce alla società di rinnovargli il contratto: in casa Juve c'è bisogno di giocatori che tengano così alla maglia, soprattutto in questa stagione particolare.