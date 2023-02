L’urlo disumano di Allegri, pugni all’aria dopo l’errore di Di Maria: in panchina sono stupefatti Massimiliano Allegri scatenato nel finale di Juventus-Lazio di Coppa Italia. L’allenatore infuriato con Di Maria, si lascia andare ad uno sfogo clamoroso.

A cura di Marco Beltrami

Dopo aver racimolato un punto in tre giornate di Serie A, con la pesantissima sconfitta interna contro il Monza, la Juventus ha ritrovato il successo in Coppa Italia. Contro la Lazio i bianconeri hanno vinto ancora una volta di misura, grazie al gol di Bremer, rischiando poco o nulla. Massimiliano Allegri ha lodato l'atteggiamento dei suoi, e in particolare l'attenzione messa in campo sottolineando la necessità di continuare così già in quello che ha definito, classifica con penalizzazione alla mano, uno scontro salvezza contro la Salernitana. Bisognerà dunque evitare situazioni come quelle verificatesi nel finale di Juventus-Lazio che hanno fatto perdere le staffe a Max.

L'allenatore a poco meno di un quarto d'ora dal termine ha inserito Di Maria al posto di Chiesa con l'obiettivo di sfruttare la sua tecnica e la sua esperienza nella gestione della palla soprattutto in fase di ripartenza. Importante infatti sfruttare le possibilità offerte dagli ospiti riversatisi in avanti alla ricerca del pareggio che avrebbe allungato la gara ai supplementari. E proprio il Fideo in una situazione avrebbe avuto la chance di guadagnare secondi importanti, alleggerendo così la pressione della Lazio. Qualcosa però è andato storto scatenando l'ira del tecnico, immortalata in un video registrato dagli spalti.

Nelle immagini si vede Di Maria portare palla, con la difesa avversaria un po' scoperta. L'ex PSG campione del mondo, oltre a cincischiare si va a chiudere tra le maglie dei biancocelesti e opta per un tocco morbido in direzione di Kean totalmente ingabbiato. Il risultato è disastroso visto che la sfera viene praticamente regalata alla Lazio che può così imbastire un'altra azione offensiva. A quel punto ecco lo show di Allegri che si lascia andare ad un urlaccio prolungato e inizia a sfogarsi dando quasi pugni a vuoto, prima di indirizzarsi imbestialito verso il tunnel. I giocatori presenti in panchina, lo guardano stupefatti e anche incuriositi dalla sua rabbia incontenibile.

Non è la prima volta che Di Maria si rendere protagonista di scelte azzardate in campo. Basti pensare alla rabona contro il Monza, sempre in Coppa Italia e più o meno nella stessa situazione. Una giocata leziosa, con il vice di Allegri (squalificato) Landucci che dichiarò: "Se c'era Allegri entrava in campo". E proprio il mister in conferenza ha poi spiegato così la sua rabbia per quanto accaduto nel finale di Juventus-Lazio: "In quei momenti si deve capire che il pallone va gestito in un altro modo, mancavano due minuti e sono tanti".