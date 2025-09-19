Calcio
video suggerito
video suggerito

Tudor lo ha capito leggendo i giornali: “Ho visto di tutto, hanno criticato anche i migliori”

Tudor nella conferenza stampa prima di Verona-Juventus: equilibrio, critiche e il vero valore dei giudizi nel calcio. Una dimostrazione di carattere.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Marco Beltrami
9 CONDIVISIONI
Immagine

Igor Tudor, anche nella conferenza prima di Verona-Juventus, ha dimostrato tutto il suo carattere. L’occasione è arrivata nel momento in cui gli è stata posta una domanda sull’imbattibilità dei bianconeri in questo avvio di stagione, con paragoni con altri colleghi celebri che aveva elogiato a più riprese a inizio campionato. L’allenatore della Juventus ha dato una vera e propria lezione, dimostrando grande equilibrio.

Innanzitutto l’ex centrocampista ha voluto spostare l’attenzione mediatica dal suo ruolo e dai confronti con gli altri top allenatori della Serie A: "Di me abbiamo parlato l’anno scorso, l’anno prima. Non me ne frega, cioè non c’è importanza dei giudizi che io penso su di me o voi pensate di me. Io sono allenatore, alleno una squadra, per me è importante come performa la squadra. Sono concentrato su queste cose qua, lascio sempre ad altri. È difficile pensare a queste cose qua, è inutile anche. Mi piace vedere come la mia squadra gioca, e anche come sono le altre, quei paragoni mi piacciono. Invece paragonarsi con altri non serve a niente".

La lezione di equilibrio di Tudor in conferenza

Per l’allenatore della Juventus, reduce dal successo sull’Inter e dal pareggio in rimonta contro il Borussia, i giudizi lasciano il tempo che trovano, così come le critiche. L’allenatore infatti lo ha capito leggendo i giornali: “Tanto i giudizi sono sempre un po’ soggettivi, di gusti, di qua, di là. Quando non alleno leggo un po’ i giornali, mi voglio vedere com’è questo mondo qua dell’informazione, come si commenta. E vedo veramente un po’ di tutto. Quando vedo che si criticano i migliori, quelli in assoluto, allora dico: va bene tutto, devi vivere tranquillo questa vita qua. Perché se si criticano questi, stai tranquillo, è così”.

Leggi anche
Del Piero smaschera il problema della Juve di Tudor: "C'erano giocatori che tiravano da ogni posizione"

Insomma, Tudor dimostra di saper metabolizzare tutto al meglio, dando il giusto peso alle cose che cambiano in fretta: "E poi si cambiano anche velocemente opinioni: uno perde due partite e sembra che… C’è voglia sempre di essere o bianco o nero, sei un grande o sei scarso, esagerazioni. Non abbiamo mai visto in televisione, parlando di meteo, dire: tutto tranquillo. O ci sono nuvole e piogge o caldo pazzesco. Così nel calcio ancora di più. Questo è così, va accettato, allora non dare troppa importanza”.

Calcio
Notizie
9 CONDIVISIONI
Immagine
Formula 1
La Ferrari risplende a Baku: Hamilton e Leclerc davanti a tutti nelle libere del GP Azerbaigian
La Ferrari vola a Baku: Hamilton davanti a Leclerc nelle Fp2, le McLaren vanno a muro
GP Azerbaigian a Baku: gli orari di TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming
Chi è Laura Villars, la pilota che a 28 anni può diventare la prima presidente donna della FIA
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views