Tudor ha una speranza per Juve-Milan: “Modric? Ha fatto la storia, speriamo domani faccia cag**e”

Igor Tudor ha presentato la partita che la Juventus giocherà contro il Milan nel posticipo della 6a giornata di Serie A. In conferenza stampa il tecnico bianconero si è espresso così: "Che gara sarà non lo so, non ho la sfera di cristallo. Squadra di primissimo livello il Milan, grande allenatore, grandi giocatori. Sono in un buon momento. Giochiamo in casa nostra, vogliamo fare una bella gara".

Domani Tudor incontrerà il suo connazionale/amico Luka Modric e ha una speranza: "Ha fatto la storia del nostro popolo, non nascerà nessun altro come lui. Non ho mai visto nessuno giocare così a 40 anni. Speriamo che domani faccia cagare (ride, ndr)".

Tudor: "Siamo la Juve e il pari non basta"

Tudor ha parlato delle difficoltà della Juventus nel trovare la vittoria, che ora manca dal 4-3 sull'Inter: "Ci manca la vittoria, ovvio, ma io analizzo le prestazioni e la squadra ha fatto due grandi gare con Atalanta e Villarreal: ha fatto meglio dell'avversario e è mancato poco per vincere. La squadra la vedo bene, anche in crescita. Ma siamo la Juve e il pari non basta".

Sull'equilibrio da dare alla squadra e sul lavoro che lui e il suo staff stanno facendo, il tecnico croato si è espresso così: "Noi proviamo a fare i cambiamenti giusti. A me importa vedere la squadra che fa le cose che deve fare. Si lavora, si prova a migliorare sotto tutti gli aspetti. La squadra mi piace perché sta dando tutto e ha un'identità. Poi manca qualche vittoria e nel calcio sappiamo che l'analisi che si fa è diversa se si vince o se si perde. Io da allenatore invece dico le cose come stanno, non in base al risultato".

Infine, a chi gli chiede se questo è il suo momento più difficile da quando è alla Juventus, Tudor afferma: "A me queste analisi interessano zero. Io ho visto bene la squadra nelle ultime due partite, a me interessa questo. Il risultato dipende da diverse situazioni".