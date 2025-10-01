Champions League
video suggerito
video suggerito

Tudor esalta tre giocatori della Juve dopo il pari col Villarreal: “Loro mantengono la baracca”

Igor Tudor dopo il pareggio della Juventus col Villarreal è rammaricato ma non fa drammi ed esalta soprattutto un reparto e in particolare tre giocatori: “Sono loro che mantengono la baracca”.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Juventus non riesce a centrare ancora i primi tre punti in Champions League dopo due giornate accontentandosi dell'ennesimo pari. Il 2-2 col Villarreal però sa di beffa per i bianconeri che sembravano in controllo della partita e si sono fatti sorprendere su un'azione da calcio d'angolo. A tal proposito Igor Tudor, allenatore della Juventus, mastica amaro quando gli vengono chieste spiegazioni nella classica intervista post gara ai microfoni di Amazon Prime. L'allenatore croato spiega:

"Non si può prendere gol così negli ultimi secondi, ma dispiace perché avevamo la partita in mano, ci prendiamo un punto e andiamo avanti". Ben 6 gol subiti in due partite di Champions e 6 realizzati. La differenza gol è pari a zero e ora sotto accusa c'è anche la difesa. Un tasto che ha toccato Marchisio il quale ha chiesto a Tudor se i troppi gol lo stessero preoccupando e se fosse diventato un problema. Il tecnico risponde subito: "Secondo me i tre difensori stanno facendo bene, siamo una squadra a cui manca rubare le seconde palle, ma quei tre dietro mantengono la baracca tutte le partite".

Conceicao durante la sfida contro il Villarreal.
Conceicao durante la sfida contro il Villarreal.

Tudor nomina soprattutto Kelly e Kalulu i quali stanno giocando con maggiore continuità rispetto agli altri rifiatando pochissimo. Manca Bremer ma Tudor è stato felice della prova di Gatti: "Gattone ha fatto una bella partita". L'allenatore della Juventus ha sottolineato come l'ingresso di Conceicao sia stato decisivo per la partita dei bianconeri: "Ha fatto la differenza, abbiamo fatto quello che si poteva fare, qualche errore pure, ci sta, ma peccato perché era l'ultimo secondo".

Leggi anche
L'ex Renato Veiga beffa la Juventus al 90': il Villarreal centra il pari dopo la rimonta bianconera

Le parole di Tudor dopo Villarreal-Juventus

Sugli errori individuali ha poi aggiunto: "Abbiamo lavorato due giorni, ci sono state delle difficoltà, si è fatto male Cabal, ma troppa frenesia e nervosismo e troppi palloni semplici sbagliati". A Sky poi Tudor ha sottolineato ancora un altro concetto dopo la domanda di Capello sulle difficoltà della Juventus sui calci piazzati:

"Sì ci stiamo lavorando, stiamo migliorando, ma di sicuro non esiste che si possa prendere gol su quel calcio d'angolo – spiega e aggiunge -. A me però squadra piace perché sta sul pezzo, i ragazzi vogliono sempre vincere, io so che c'eravamo però peccato perché un punto è diverso da tre".

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Champions League 2025/26
Juventus
0 CONDIVISIONI
Immagine
CHAMPIONS
Il Napoli vince con De Bruyne top e Hojlund devastante. Juve, pari beffa col Villarreal
Il belga ricama calcio, l'attaccante sfrutta al massimo le occasioni: al Maradona finisce 2-1 per gli azzurri
I bianconeri vedono sfumare il successo al 90°, il 2-2 vanifica la bella rimonta della squadra di Tudor
Tudor esalta tre giocatori della Juve dopo il pari col Villarreal: "Loro mantengono la baracca"
Conte apprende in diretta cosa ha detto De Bruyne, gli ricorda chi comanda col sorriso sulle labbra
Hojlund ammaliato dall'ex del Manchester City: "Io devo trovare lo spazio, so che metterà la palla lì"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views