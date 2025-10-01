Tudor esalta tre giocatori della Juve dopo il pari col Villarreal: “Loro mantengono la baracca”

La Juventus non riesce a centrare ancora i primi tre punti in Champions League dopo due giornate accontentandosi dell'ennesimo pari. Il 2-2 col Villarreal però sa di beffa per i bianconeri che sembravano in controllo della partita e si sono fatti sorprendere su un'azione da calcio d'angolo. A tal proposito Igor Tudor, allenatore della Juventus, mastica amaro quando gli vengono chieste spiegazioni nella classica intervista post gara ai microfoni di Amazon Prime. L'allenatore croato spiega:

"Non si può prendere gol così negli ultimi secondi, ma dispiace perché avevamo la partita in mano, ci prendiamo un punto e andiamo avanti". Ben 6 gol subiti in due partite di Champions e 6 realizzati. La differenza gol è pari a zero e ora sotto accusa c'è anche la difesa. Un tasto che ha toccato Marchisio il quale ha chiesto a Tudor se i troppi gol lo stessero preoccupando e se fosse diventato un problema. Il tecnico risponde subito: "Secondo me i tre difensori stanno facendo bene, siamo una squadra a cui manca rubare le seconde palle, ma quei tre dietro mantengono la baracca tutte le partite".

Conceicao durante la sfida contro il Villarreal.

Tudor nomina soprattutto Kelly e Kalulu i quali stanno giocando con maggiore continuità rispetto agli altri rifiatando pochissimo. Manca Bremer ma Tudor è stato felice della prova di Gatti: "Gattone ha fatto una bella partita". L'allenatore della Juventus ha sottolineato come l'ingresso di Conceicao sia stato decisivo per la partita dei bianconeri: "Ha fatto la differenza, abbiamo fatto quello che si poteva fare, qualche errore pure, ci sta, ma peccato perché era l'ultimo secondo".

Le parole di Tudor dopo Villarreal-Juventus

Sugli errori individuali ha poi aggiunto: "Abbiamo lavorato due giorni, ci sono state delle difficoltà, si è fatto male Cabal, ma troppa frenesia e nervosismo e troppi palloni semplici sbagliati". A Sky poi Tudor ha sottolineato ancora un altro concetto dopo la domanda di Capello sulle difficoltà della Juventus sui calci piazzati:

"Sì ci stiamo lavorando, stiamo migliorando, ma di sicuro non esiste che si possa prendere gol su quel calcio d'angolo – spiega e aggiunge -. A me però squadra piace perché sta sul pezzo, i ragazzi vogliono sempre vincere, io so che c'eravamo però peccato perché un punto è diverso da tre".