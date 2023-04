Tuchel parte già in salita al Bayern Monaco: con i tifosi non è scoccata la scintilla Tuchel non è ancora entrato nei cuori dei tifosi del Bayern Monaco, ma la sfida al Manchester City potrebbe cambiare tutto.

A cura di Ada Cotugno

Thomas Tuchel si prepara per vivere la sua prima notte di Champions League in Baviera: l'ex allenatore del Chelsea ha preso il posto di Julian Nagelsmann sulla panchina del Bayern Monaco vincendo al primo colpo lo scontro diretto per il titolo con il Borussia Dortmund. Ma nonostante i successi i tifosi tedeschi non sono ancora pienamente convinti.

L'unico passo falso di Tuchel è stata la sconfitta in Coppa di Germania contro il Friburgo, ma nelle due partite di campionato fin qui disputate ha portato a casa due successi e il primato in classifica. Nonostante i risultati incoraggianti c'è chi è ancora molto scettico: il tedesco, nato a 100 km da Monaco di Baviera, non è ancora entrato nel cuore dei tifosi anche se si è presentato al nuovo club con un palmares di tutto rispetto.

La vittoria della Champions League alla guida del Chelsea gli ha permesso di elevare il suo status e diventare uno degli allenatori top in circolazione, un profilo perfetto per i bavaresi che hanno deciso di cominciare con lui un nuovo corso.

I pianeti si sono allineati alla perfezione per il suo ritorno in Bundesliga, soprattutto dopo i malumori che circondavano la figura di Nagelsmann. In tanti nello spogliatoio avevano perso la fiducia in lui e per questo il Bayern ha deciso di puntare su un profilo autorevole, capace di riportare l'ordine e soprattutto i risultati che in questa stagione sono mancati.

Nonostante tutto il suo rapporto con la tifoseria non è ancora decollato: il suo arrivo non ha ancora scaldato gli animi del pubblico bavarese che forse si aspettava un allenatore più carismatico, in pieno stile Jurgen Klopp che è tra i più amati in assoluto in Germania da ogni squadra.

Nelle sue recenti esperienze Tuchel è stato protagonista di conferenze stampa vulcaniche e di alcune uscite che non l'hanno reso particolarmente simpatico alle tifoserie, ma per il momento la situazione è sotto controllo. Finché arriveranno le vittorie i bavaresi continueranno a sostenerlo, senza farsi condizionare troppo dall'atteggiamento del nuovo allenatore.

E un banco di prova importante sarà proprio la doppia sfida contro il Manchester City, guidato dall'ex Guardiola. Il passaggio del turno cambierebbe la percezione di tutti al Bayern Monaco e Tuchel è l'uomo giusto per affrontare questa avventura. D'altronde ha vinto la Champions League proprio sfidando il catalano nella finale del 2021.