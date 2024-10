video suggerito

Tuchel nuovo ct dell'Inghilterra, tutti i dettagli del contratto: guadagnerà 5 milioni a stagione L'accordo tra Thomas Tuchel e l'Inghilterra è oramai cosa fatta, manca solamente il comunicato ufficiale ma il tedesco prende il posto di Southgate. Contratto fino a dopo i Mondiali 2026 che determineranno un eventuale rinnovo e stipendio da 5 milioni. Il curriculum da vincente ha spinto la FA ad accelerare i tempi: sarà a tutti gli effetti attivo dal 1° gennaio 2025.

A cura di Alessio Pediglieri

Thomas Tuchel è il nuovo ct dell'Inghilterra, il tecnico 51enne che era libero e disponibile ha accettato di diventare il nuovo allenatore dei Tre Leoni dopo un accordo lampo con la FA. Dopo l'addio a Gareth Southgate di quest'estate era stato inserito in panchina Lee Carlsey ma alla fine si sono accelerati i contatti tra le parti trovando l'intesa su tutto: durata fino al 2026, inizio del mandato dal 1° gennaio 2025 e stipendio sui 5 milioni. Queste le prime indiscrezioni in attesa dell'ufficializzazione.

I dettagli dell'accorto del contratto da ct tra Tuchel e l'Inghilterra

Il 51enne allenatore tedesco ha messo fine all'attesa di sapere chi si sarebbe seduto sulla panchina della Nazionale inglese all'indomani del divorzio estivo con Southgate. Un timido tentativo si era fatto per Pep Guardiola ma il catalano, legato al City non avrebbe mai lasciato in corso d'opera il club e il troppo tempo d'attesa ha spinto la FA a rompere gli indugi. Intanto sono emersi i dettagli dell'accordo che legherà Tuchel ai Tre Leoni: contratto fino al 2026, dunque con scadenza dopo i Mondiali che determineranno un eventuale prolungamento. L'ex Chelsea si insedierà in panchina non prima del 1° gennaio 2025 mentre il suo lavoro dietro le quinte inizierà già in queste settimane. Lo stipendio? Da top coach: guadagnerà una cifra attorno ai 5 milioni di euro, bonus e premi per eventuali trofei a parte.

Perché l'Inghilterra ha scelto Tuchel come nuovo ct

Una scelta immediata e repentina senza tentennamenti quella della FA che vuole rilanciare immediatamente la nazionale dopo le recenti e scottanti delusioni. L'Inghilterra non vince una competizione importante dai Mondiali del 1966 e ha subito due sconfitte consecutive in finale agli Europei sotto la guida di Southgate che ha alla fine gettato la spugna. "Un tecnico di qualità e di esperienza e di successo" aveva anticipato Carlsey prima della notizia dell'accordo tra Tuchel e la FA, evidenziando il motivo della scelta fatta: un curriculum da primo della classe, sul fronte internazionale con due finali di Champions League, la prima persa col PSG nel 2020 e la seconda vinta col Chelsea nel 2021 anno in cui ha conquistato anche il Mondiale per Club e la Supercoppa europea.