Thomas Tuchel è il nuovo ct dell’Inghilterra, trovato l’accordo con la FA per succedere a Southgate Thomas Tuchel ha accettato l’incarico di ct dell’Inghilterra. Nei prossimi giorni la comunicazione ufficiale e la presentazione. Prende il posto del dimissionario Gareth Southgate e sarà il terzo commissario straniero sulla panchina dei Tre Leoni dopo Erikson e Capello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il dado è tratto nella nazionale dei Tre Leoni con Thomas Tuchel che ha rotto gli indugi e dopo un veloce ma serrato corteggiamento da parte della FA, ha accettato di sedersi sulla panchina della nazionale inglese dove prenderà il posto ufficialmente di Gareth Southgate che aveva presentato le dimissioni venendo sostituito ad interim da Carsley. Tuchel interrompe così la sua assenza dal calcio, con l'inedita veste di commissario tecnico: il tedesco è il terzo straniero a guidare gli inglesi, dopo Sven-Goran Eriksson e Fabio Capello.

Tuchel nuovo ct dell'Inghilterra, accordo lampo

Nel momento in cui è iniziato il turbinio di notizie attorno alla panchina inglese e la candidatura di Thomas Tuchel è diventata concreta sono passate solamente poche ore e tra il tecnico tedesco e la Federazione inglese si è arrivati ad un accordo lampo che ha concluso nel giro di pochissimo tempo il dubbio su chi fosse il sostituto a lungo termine di Southgate. Sembrava che ci potesse essere qualche tentennamento per la possibilità di un eventuale esonero di ten Hag sulla panchina del Manchester United, meta gradita a Tuchel che invece ha optato per quella dei Tre Leoni.

Perché l'Inghilterra ha voluto Tuchel in panchina

Thomas Tuchel incarna la volontà della Federcalcio inglese che stava cercando un profilo preciso e vincente: "un allenatore di livello mondiale che abbia vinto trofei", era stato sottolineato da Lee Carsley subito dopo la vittoria dell'Inghilterra a Helsinki. Darsley aveva preso il posto di Southgate che aveva rassegnato le dimissioni, nel ruolo classico di ‘traghettatore' che si è concluso. Dopo il suo ultimo impegno con il Chelsea, Tuchel era rimasto senza occupazione in attesa della chiamata giusta che è arrivata: nei prossimi giorni ci sarà la comunicazione ufficiale e la presentazione dell'allenatore che può vantare il curriculum richiesto: il 51enne tedesco ha vinto con i Blues una Supercoppa europea, una Champions League e un Mondiale per Club.

Tuchel è il terzo tecnico straniero a essere ct dell'Inghilterra

L'arrivo sulla panchina inglese da parte di Thomas Tuchel aggiunge un ulteriore tassello al numero di commissari tecnici stranieri che hanno accettato l'incarico di guidare la nazionale dei Tre Leoni. Prima del tedesco era capitato a Sven-Goran Eriksson tra il 2001 e il 2006 e poi al nostro Fabio Capello tra il 2007 e il 2012.