Silvio Baldini è il nuovo CT dell’Under 21: “Cercherò di trasmettere valori e senso di appartenenza”

La Nazionale Under 21 di calcio ha un nuovo allenatore. Silvio Baldini è stato nominato ufficialmente come tecnico dell'Italia, farà il suo esordio nelle Qualificazioni agli Europei di categoria che valgono anche come qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Nello staff di Baldini ci sarà anche l'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli. Felice ed emozionato il tecnico toscano ha detto: "Proverò a trasmettere ai ragazzi senso di identità e di appartenenza".

Baldini: "Non vedo l'ora di iniziare"

L'Europeo Under 21 è stato assai sfortunato. L'Italia si era ben comportata, ma nei quarti con la Germania è stata eliminata ai quarti di finale, battuta dopo i supplementari per 3-2 – gli Azzurrini chiusero quell'incontro in 9. Il c.t. Nunziata ha chiuso con l'Under 21 dopo quella partita, ma non ha lasciato i quadri federali, perché è tornato sulla panchina dell'Under 20, che guiderà ai Mondiali del prossimo autunno. Baldini ora è il nuovo allenatore dell'Under 21 e a quasi 67 anni inizia una nuova avventura: "Dal punto di vista tecnico sono convinto che si possa fare molto bene, ma l'unico modo che conosco per ottenere i risultato è il lavoro e non vedo l'ora di iniziare".

Gravina: "Baldini è un ottimo allenatore ed è una persona di valore"

Il presidente della FIGC Gabriela Gravina ha dato il benvenuto al nuovo selezionatore: "Abbiamo affidato la panchina della Nazionale Under 21 a un ottimo allenatore una persona di valore e di valori. Baldini ha qualità umane e conoscenze tecniche per far fare un importante salto di qualità agli Azzurrini. Il nostro obiettivo principale è la partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles, per questo ho condiviso con Maurizio Viscidi e Gianluigi Buffon la necessità di affidarci a una guida esperta in grado di costruire un progetto di medio-lungo termine".

Il girone dell'Italia nelle Qualificazioni

L'Italia è stata inserita nel Girone E delle Qualificazioni agli Europei 2027 (che si terranno in Albania e Serbia). Un cammino complicato, sulla carta, perché la squadra guidata da Baldini dovrà sfidare Polonia, Svezia, Macedonia del Nord, Montenegro e Armenia.