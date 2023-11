Trovato nel fiume il corpo di Mujagic: il capitano della squadra è morto intrappolato nella macchina Il calcio bosniaco è sotto shock per la tragica morte del capitano dell’NK Sloga Nedzad Mujagic e del viceallenatore Adnan Fajic: la vettura su cui viaggiavano è precipitata in un fiume e il calciatore è annegato non riuscendo a uscire dalla vettura.

A cura di Paolo Fiorenza

Tragedia nel calcio bosniaco: sabato notte un incidente stradale ha provocato la morte del capitano dell'NK Sloga Nedzad Mujagic e del viceallenatore Adnan Fajic. Il corpo del primo è stato ritrovato in un fiume, mentre il secondo è ancora disperso ma non ci sono più speranze di trovarlo vivo. Erano in cinque i membri del club che viaggiavano nella macchina che in seguito all'incidente è andata fuori strada vicino ad un ponte a Bosanska Otoka, un comune della Bosnia ed Erzegovina sul fiume Una.

Tre sono riusciti a salvarsi riuscendo a raggiungere la riva a nuoto, mentre due sono annegati: il calciatore non è riuscito neanche a uscire dalla macchina. Squadre del servizio di salvataggio e membri del vicino Kormoran Kayak Canoe Club si sono mobilitati dalla mattina di domenica per recuperare i rottami della vettura e i corpi delle vittime. La terribile notizia è stata comunicata dal club bosniaco in una nota diffusa ieri.

"Cari amici e tifosi del nostro club, è con grande tristezza e dolore che vi informiamo che il nostro capitano Nedzad Mujagic e il vice allenatore Adnan Fajic hanno tragicamente perso la vita. Ieri sera c'è stato un incidente stradale nel quale sono stati coinvolti cinque nostri membri. Purtroppo questo incidente è stato fatale per il nostro Nedzad e il nostro Ado, mentre gli altri tre si sono salvati. Avete lasciato un segno indelebile nel nostro club e rimarrete per sempre nei nostri cuori", si legge nel comunicato del club.

"La notte scorsa siamo riusciti a localizzare l'auto e oggi, con l'aiuto dell'Unità di supporto del Cantone dell'Una-Sana e altri, abbiamo recuperato la vettura, dove siamo riusciti a trovare una persona con le iniziali MN. Sfortunatamente, la seconda persona non era in macchina, quindi la ricerca continuerà nei prossimi giorni", ha annunciato il Kormoran Kayak Canoe Club.

L'NK Sloga gioca nelle serie inferiori del calcio bosniaco, ma ha una lunga storia alle spalle, essendo stato fondato nel 1922. La squadra vittima della tragedia aveva giocato sabato pomeriggio in casa: poche ore dopo la vita di Mujagic e Fajic avrebbe trovato fine nelle acque limacciose del fiume vicino al quale erano cresciuti.