Troppa Atalanta per una volenterosa Sampdoria, Lookman è imprendibile: la Dea è terza L’Atalanta ha battuto per 2-0 la Sampdoria nell’anticipo serale della 20a giornata di Serie A grazie ai gol di Maehle e Lookman: la Dea vola al terzo posto in classifica, in attesa delle altre gare.

A cura di Vito Lamorte

Troppa Atalanta per una volenterosa Sampdoria. La Dea ha battuto per 2-0 i blucerchiati nell'anticipo serale della 20a giornata di Serie A grazie ai gol di Maehle e Lookman, portandosi momentaneamente al terzo posto in classifica. La squadra di Gian Piero Gasperini ha subito un po' l'iniziativa doriana all'inizio, rischiando anche di subire il gol, ma dopo essere passata in vantaggio è riuscita ad amministrare il match senza troppi problemi.

All'inizio gli orobici devono ringraziare Juan Musso, per una doppia parata su Gabbiadini e Augello in pochissimi secondi che ha salvato la porta: i ragazzi di Dejan Stankovic hanno approcciato bene al match e hanno sorpreso la Dea.

Piano piano i nerazzurri sono riusciti a impadronirsi del campo e poco prima dell'intervallo hanno trovato il vantaggio: su un cross dalla sinistra di Boga un colpo di testa di Lookman è finito sul palo ma da un traversone dalla fascia opposta è arrivata la deviazione decisiva di Joakim Maehle.

L'Atalanta ha controllato la gara da quel momento in poi e poco prima dell'ora di gioco ha trovato anche il raddoppio con il solito, imprendibile, Ademola Lookman: l'attaccante della Dea si è liberato di Murru con una magia sulla trequarti e dopo essere entrato in area ha fatto partire un destro a incrociare che è passato sotto le gambe di Nuytinck ed è finito in rete.

Si tratta del 12° gol in campionato per il numero 11 della Dea. L'ex calciatore del Leicester è il terzo giocatore africano ad aver superato le 10 reti dopo le prime 19 partite della sua squadra in una singola stagione di Serie A, dopo Samuel Eto'o (12 nel 2010/11) e Victor Osimhen (13 in questa stagione).

La Sampdoria ha provato a mettere in campo le cose preparate in settimana e l'approccio al match è stato molto positivo ma poi sono usciti i limiti della squadra e l'Atalanta ne ha approfittato. Nel finale i liguri ci hanno provato ed è stato annullato anche un gol a Malagrida. Stankovic sta cercando di dare un'impronta precisa alla squadra ma non è facile e il tempo non gioca a suo favore.

Il tabellino di Atalanta-Sampdoria

RETI: 42′ Maehle, 57′ Lookman.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini (87′ Demiral); Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle (68′ Ruggeri); Lookman (82′ Muriel), Hojlund (68′ Zapata), Boga (68′ Pasalic). Allenatore: Gasperini.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Leris, Winks, Rincòn (62′ Paoletti), Augello; Djuricic (59′ Zanoli); Gabbiadini (81′ Malagrida), Lammers (81′ Quagliarella). Allenatore: Stankovic.

ARBITRO: Daniele Doveri.