Triestina penalizzata di altri 13 punti per le violazioni amministrative: ora sono -20 in classifica

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto una stangata tremenda alla Triestina: il club alabardato sprofonda con un totale di -20 in classifica e il futuro è un’incognita.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Il 16 settembre 2025 è destinato a rimanere una data amara per la US Triestina Calcio 1918. Nel pomeriggio, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha inflitto un’ulteriore e pesante penalizzazione: 13 punti da scontare in questa stagione per irregolarità amministrative. La decisione, formalizzata e firmata dal presidente Carlo Sica insieme ai relatori Giammaria Camici ed Ermando Bozza, ha trasformato i deferimenti pendenti in un verdetto che mette il club in grande difficoltà.

Il comunicato della FIGC: "Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato l’U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C) con 13 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso 31 luglio a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C.".

Immagine

E non è tutto: la situazione potrebbe peggiorare: lo scorso 8 settembre la Triestina è stata nuovamente deferita per altre violazioni finanziarie e rischia di subire un’ulteriore sanzione di 2 punti, attesa nelle prossime settimane.

Triestina, un risanamento che non basta per le difficoltà economiche

Paradossalmente, poche ore prima della sentenza, la dirigenza aveva cercato di dimostrare buona volontà, rispettando una scadenza federale con un pagamento di 1,75 milioni di euro. Secondo i dati raccolti da Trivenetogol.it, da giugno il club avrebbe versato complessivamente oltre 11 milioni per tentare di sistemare i conti. Tuttavia, la gestione sotto Ben Rosenzweig e il passaggio di proprietà alla House of Doge — che ha mantenuto il discusso Alex Menta nel management — hanno lasciato danni considerevoli sul piano sportivo.

Triestina, classifica compromessa dopo poche giornate

Con questa nuova stangata la Triestina precipita a -20 in classifica dopo appena quattro giornate di campionato: i pochi punti ottenuti sul campo, 5 nelle prime quattro partite, servono solo in parte ad attenuare la crisi. Nell’ultimo turno, la squadra era riuscita a strappare un’importante vittoria per 2-1 a Lumezzane, lasciando i bresciani al penultimo posto senza punti, ma ora il destino sportivo degli alabardati appare sempre più complicato.

La nuova classifica del girone A di Serie C dopo la penalizzazione odierna.

  1. Vicenza — 10 punti
  2. Lecco — 10 punti
  3. Union Brescia — 9 punti
  4. Pergolettese — 9 punti
  5. Arzignano Valchiampo — 7 punti
  6. Alcione Milano — 7 punti
  7. Renate — 7 punti
  8. Pro Vercelli — 6 punti
  9. Trento — 5 punti
  10. Giana Erminio — 5 punti
  11. Virtus Verona — 4 punti
  12.  Novara — 4 punti
  13. Cittadella — 4 punti
  14. Dolomiti Bellunesi — 3 punti
  15. Inter U23 — 2 punti
  16. Albinoleffe — 2 punti
  17.  Pro Patria — 2 punti
  18. Ospitaletto — 2 punti
  19.  Lumezzane — 0 punti
  20. Triestina — ‒15 punti (20 punti di penalizzazione)
