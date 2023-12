Tremendo Natale per Mutu, esonerato mentre è al funerale della mamma: l’imbarazzante nota ufficiale Il Neftçi Baku ha licenziato Mutu mentre si trovava in Romania per il funerale di sua madre. Una mancanza di delicatezza imbarazzante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quello di Adrian Mutu non è stato decisamente un buon Natale. L'ex attaccante rumeno che ha vestito in passato le maglie di Inter, Verona, Parma, Juventus, Fiorentina e Cesena ha dovuto fare i conti con un grave lutto, per la morte della mamma. Come se non bastasse proprio mentre era tornato in patria per il funerale, Mutu è stato esonerato dal Neftci Baku, il club che allenava dalla scorsa estate.

È stata proprio la società azera ad annunciare sul proprio sito ufficiale la separazione dal tecnico classe 1979. Un comunicato surreale quello del Neftci, che oltre a silurare Mutu ne ha approfittato per fargli le condoglianze: "Oggi è stato risolto di comune accordo il contratto tra il PFK "Neftchi" e Adrian Mutu."Neftchi" PFK ringrazia Adrian Mutu per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo, il club esprime le sue più sentite condoglianze ad Adrian Mutu per la morte di sua madre. Il PFK "Neftchi", che attualmente sta lottando per risultati elevati nella Premier League e nella Coppa dell'Azerbaigian, invita tutti i suoi tifosi a sostenere e unirsi strettamente attorno alla squadra".

Una mancanza di delicatezza imbarazzante da parte del club, che non ha voluto dunque attendere magari qualche giorno, rispettando il momento terribile di Mutu. Quest'ultimo ha appreso tutto in Romania, proprio mentre era al capezzale di sua madre. Dopo la vittoria contro il Kapaz, ottenuta senza l'ex attaccante in panchina, la società ha optato per la rivoluzione affidandosi al montenegrino Miodrag Bozsovics. Sarà lui a provare a portare il Neftci, attualmente terzo in classifica con 13 punti di distacco dalla capolista Qarabag, ancora più in alto.

Per quanto riguarda Mutu, da cui probabilmente ci si aspettava risultati ancor più importanti, potrà consolarsi dall'esonero a metà stagione con un bel bottino di soldi. L'attaccante riceverà una notevole somma di denaro, visto che aveva uno stipendio di 700mila euro (non una cifra da poco per il campionato azero): da contratto incasserà un salario compensativo di 350.000 euro. Inoltre Mutu potrebbe non restare senza lavorare per molto tempo, visto che sulle sue tracce c'è un club rumeno, ovvero Petrolul Ploiesti. Secondo Gazeta Sporturilor il patron della società avrebbe scelto lui per sostituire l'attuale allenatore, Florin Parvu.