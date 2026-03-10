Trasmissione sulla Champions interrotta per l’allarme missili dall’Iran: in studio cala il gelo

Nella notte di Champions in cui si stanno giocando le partite d'andata degli ottavi ci si aspettava che a parlare fosse solo lo sport in un periodo assolutamente difficile e terribile per il mondo dal punto di vista geopolitico. E invece no. In Qatar, nel corso dell'analisi, l'approfondimento e il commento delle partite seguite in questa serata su beIN Sports, lo smartphone del conduttore ha emesso uno strano suono, di fatto un allarme, che segnalava il pericolo imminente per il lancio di missili dall'Iran.

Il conflitto in atto in questo momento è così entrato di prepotenza anche nello sport e il volto spaventato dei presenti la dice lunga. Ospiti in studio, opinionisti e commentatori si guardano straniti, sorpresi, quasi increduli. Nessuno si muove apparentemente dalle loro postazioni in attesa sicuramente di capire dalla regia se ci fossero le condizioni per proseguire o interrompere il programma. Le immagini sono diventate immediatamente virali sui social e hanno acceso il dibattito su questa situazione tra i vari utenti.

La realtà della guerra che irrompe nel mondo dello sport in tempo reale è dunque senza precedenti. Una novità che di certo non avremmo mai immaginato di vivere. Nello specifico, l'allarme sui telefoni cellulari del conduttore e dei presenti è suonato durante la trasmissione in diretta del primo match degli ottavi di finale di Champions tra Atalanta e Bayern Monaco proprio su beIN Sports 1. I presenti in studio stavano discutendo di alcuni particolari dettagli della partita in corso quando si è sentito l'allarme suonare sui propri cellulari.

Il ministero della Difesa in Qatar subito dopo ha dichiarato di avere intercettato un altro missile diretto verso il Paese, dopo l'ondata di attacchi iraniani di lunedì con 17 missili balistici e sei droni. Insomma, si sarebbe dovuto parlare di calcio, di Champions, di gol e di spettacolo, ma si è finiti per discutere di altre cose, di certo ben più importanti. La trasmissione sarebbe stata interrotta per un po' e dovrebbe ripartire quando l'imminente pericolo sarà ritenuto almeno parzialmente superato.